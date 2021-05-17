Банки тестируют снятие наличных без карты и счета. Безопасность сервиса под вопросом

Сразу несколько российских банков планируют разрешить снятие наличных в банкомате по QR-коду, который можно будет пересылать кому угодно. Эксперты назвали сразу три серьезных риска.

Сервис по снятию наличных в банкомате третьими лицами через сгенерированный в мобильном приложении QR-код в следующем году запустят три российских банка: «Открытие», УБРиР и СКБ-банк. ВТБ планирует протестировать функционал, сообщают «Известия».

В мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код.

Денис Тур, директор по развитию электронного бизнеса УБРиР, отметил, что сервис значительно расширит функционал банкоматом. Ими смогут пользоваться не только те, у кого есть банковские карты.

Система снятия и внесения средств с помощью QR-кода упростит доступ к наличным, подчеркнули в пресс-службе банка «Открытие». В СКБ-банке систему планируют внедрить в 30% банкоматов сети, сообщил директор департамента технологического развития кредитной организации Александр Ельцев.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Улянов, однако, предупреждает, что схемой могут начать пользоваться мошенники. Они могут перехватывать QR-код при его пересылке. Или злоумышленник может находиться в банке и иметь доступ к системе, так он сможет сгенерировать код и передать его сообщнику. Есть и еще один риск – подбор QR-кода.

Ульянов считает, что риски можно снизить уменьшив «жизнь» ключа, например, до пары часов, и установив максимальную сумму снятия.

Напомним, в мае 2019 года Сбербанк начал тестировать онлайн-сервис денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета. Услуга предусматривала получение наличных в банкоматах или отделениях по коду из СМС-сообщения.

У Тинькофф-банка похожий сервис есть с 2017 года, его клиенты могут снимать и вносить наличные в банкомате с помощью QR-кода. В 2018 году Райффайзенбанк вместе с «Яндекс.Деньги» тестировали выдачу наличных с электронных кошельков в банкоматах по цифровому коду.

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