Взял «потреб» на Mercedes, а «спустил» на компанию — Ольга Полежаева о бизнес-кредитах

Банки охотнее дают кредиты наемным сотрудникам, чем владельцам компаний — это обидно, но банкиры не любят рисковать. На что идут бизнесмены, чтобы занять, и в какие «мышеловки» порой попадают.

Кредитные брокеры появились в России в 2005 г. Смысл их деятельности в следующем: клиент предоставляет документы, необходимые для получения кредита, а брокер определяет, в каком банке больше шансов на одобрение и лучшие условия.

В Россию кредитный брокеридж пришел из США. Там это легальный, понятный государству и гражданам бизнес, работающий в правовом поле и по четко сформулированным правилам. В нашей стране все, что связано с финансами, максимально зарегламентировано и строго контролируется. Но не деятельность кредитных брокеров. Услуга и люди ее предоставляющие фактически есть, но для государства их как бы нет — такой парадокс.

Из-за отсутствия лицензирования и контроля в этой сфере возникают серые зоны и плодятся мошенники — «черные» брокеры. Поэтому многие относятся с недоверием к кредитным брокерам и загодя подозревают их в нечестной игре.

Ольга Полежаева — «белый» брокер со стажем. Сначала она работала в фирме, занимавшейся кредитным брокериджем, где выросла до директора представительства. В 2013 г. ушла из «найма» и открыла свою компанию «ИнюниоН».

Она рассказала, почему собственнику бизнеса в 10 раз сложнее получить кредит в банке, чем рядовому сотруднику его компании, что можно сделать, если отказ следует за отказом, и как лазейки, предлагаемые нечистыми на руку брокерами, превращаются для клиентов в мышеловки.

Кредитование бизнеса: на что (не) стоит рассчитывать

Большинство наших клиентов — представители малого и микро-бизнеса, ИП: владельцы небольших магазинов, подрядчики (ремонт, строительство, отделка), производители мебели. Одним нужны деньги на пополнение оборотных средств, другим — на выполнение госконтрактов (тендер выиграли, а средств на проведение работ нет), третьим — на расширение.

Подход банков к кредитованию предпринимателей изменился в период ковид-ограничений, но к февралю 2021 г. в целом все вернулось «на круги своя». В первую очередь банки кредитуют «своих» клиентов — имеющих у них расчетный счет. Сторонних изучают буквально «под микроскопом». Ключевые требования — платежеспособность, отсутствие провалов в выручке, хорошая отчетность. Всем нужны идеальные клиенты.

Получить до трех млн руб. на бизнес-задачи можно довольно легко и оперативно. Такие заявки рассматриваются в рамках экспресс-программ, с минимально возможным количеством документов, в течение одной-двух недель. Когда нужна сумма побольше, приходится искать варианты: делить ее на несколько банков или «добивать» потребкредитом.

Самый распространенный кейс в моей практике сегодня выглядит так: предприниматель, работающий в формате ООО, хочет одолжить пять млн. руб. Мы получаем эту сумму, взяв бизнес-кредиты в двух банках и в третьем — «потреб». Такая вот «многоходовка». Обычно укладываемся в пару недель.

Получить «чистый» бизнес-кредит на сумму более трех млн руб. сложнее.

На что смотрим мы перед подачей заявки и на что смотрят банки, получив ее:

— отчетность компании за предыдущий период;

— объем выручки и доходность;

— адекватность ведения бизнеса: не гоняют ли собственники деньги между юрлицами;

— кредитные истории директоров и учредителей — этот фактор напрямую влияет на то, одобрит ли банк кредит.

В ожидании решения банка придется запастись терпением, поскольку на рассмотрение заявки уходит один-два месяца. Это время требуется для анализа бизнеса клиента и предмета залога, который он готов предоставить. Шансы на получение большой суммы без залога, прямо скажем, невелики. В качестве залога зачастую выступает транспорт, спецтехника, оборудование, но больше всего банки любят кредитовать под недвижимость — личную, компании, третьего лица.

Ограничений по сумме кредита нет — она зависит от бизнеса компании и предмета залога. Как и ставка, которую предложит банк. Разбег ставок очень большой: от 2 до 20%. Что касается сроков, беззалоговые кредиты выдают на срок от 6 мес. до 2 лет, с залогом — до 15 лет.

Бывает, клиент приходит со словами: хочу кредит под 8%, как в рекламе банка. В реальности ему предложат деньги под 16-17%. Человек в недоумении. Почему так? Потому что красивые цифры всегда транслируются крупно и в центре, а условия, которым надо соответствовать, — мелко и где-то внизу. Наличие зарплатного проекта в этом банке, соответствие требованиям по обороту, принадлежность к определенному рынку и пр. — если все это соблюдено, кредит под 8%, как в рекламе, вам дадут.

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Когда деньги нужны вчера

Бывают патовые ситуации: предприниматель рассчитывает и даже уверен, что банк даст ему кредит. Ждет месяц, два — и получает одобрение на смешную сумму или вовсе отказ. Остается забыть о планах или очень быстро искать выход.

Помню клиента, которому были нужны 15 млн руб. на развитие бизнеса. Причем, в течение двух недель. Мы остановились на кредите под залог недвижимости. С учетом сроков регистрации залога у нас была всего неделя на получение полного одобрения по заявке и выход на сделку.

За один день мы получили одобрение в банке на всю сумму и сразу заказали оценку. У оценщика был день на подготовку отчета. При согласовании залога у банка возникли замечания по квартире. Пришлось подключать все ресурсы, чтобы оценщик быстро внес в отчет исправления и пояснения.

Поскольку запрашиваемая нами сумма превышала лимит в 10 млн руб., предусмотренный программой кредитования этого банка для Екатеринбурга, требовалось согласование правления банка в головном отделении в Москве: несколько человек должны дать согласие и подписать документы. Сделать это за день физически невозможно. Сотрудники головного и регионального офисов помогли ускорить процессы.

Настал решающий день, а нам не хватает последней подписи. Все на нервах. Документы надо отправить не позднее 14.00. Только DHL берется доставить их в столь короткий срок. Но в 14.00 заветной подписи все еще нет. В 16.30 нам сообщают: все готово. Осталось доставить документы в Екатеринбург до девяти утра следующего дня. Пришлось прибегнуть к услуге авиакомпании по экспресс-передаче документов. В итоге сделка в банке состоялась. Росреестр оперативно зарегистрировал документы. И клиент получил кредит в последний день своего дедлайна.

Резюме: в этой ситуации нам во многом сопутствовала удача. В целом же получение кредита для бизнеса на сумму свыше трех млн руб. нередко превращается в квест с непредсказуемым финалом. Поэтому лучше заранее продумать альтернативные варианты.

Типичное обращение предпринимателя за кредитом выглядит так: подал заявку в «свой» банк (где открыт расчетный счет), предоставил кучу документов, прождал — получил отказ. Обратился в другой банк — там запросили один документ, потом второй, потом пятый. Каким будет решение банка, положительным или отрицательным, тоже непонятно.

В целом, малый и микро-бизнес не всегда подходят под параметры бизнес-кредитования. Но, откровенно говоря, существует и такая проблема: у банка есть портрет бизнес-клиента, которого он готов кредитовать, заявитель на 100% ему соответствует, но получает отказ. Поэтому собственникам компаний проще кредитоваться как физлицам и направлять эти деньги на бизнес-цели. В 80% случаев они так и действуют. Но и тут бывают загвоздки.

Небанковские клиенты

Многие предприниматели удивляются, когда банки отказывают им в кредитах на личные цели. Мне запомнился пост владельца «Частной пекарни «На Вишневой» Анатолия Павлова. Суть в том, что он на момент обращения в банк располагал активами на 100 млн руб. и ежемесячно перечислял в налоговую по три миллиона, однако не смог получить ипотеку, потому что он собственник бизнеса. В то же банк спокойно кредитует его сотрудников с зарплатой в 50 тыс. руб. Это обидно, но такова реальность: для банков бизнесмены — высоко рисковые клиенты. А рисковать банкиры не любят, поэтому часто отказывают или предлагают деньги под завышенный процент.

Существует категория «небанковских» клиентов. Например, отрицательная отчетность у компании и действующие просрочки по личным кредитам у собственника — 100% стоп-фактор как для бизнес-кредитования, так и для одобрения по программе для физлиц. Подавать заявки в банки бессмысленно.

Такой клиент может обратиться к частным инвесторам, кредитующим собственными деньгами под залог недвижимости, транспорта, оборудования — любого ликвидного имущества, которое можно быстро продать при невыплате займа.

Как правило, инвестор одалживает сумму, соответствующую 50% рыночной стоимости залога, на срок от 6 до 60 месяцев. Его деньги стоят дорого: от 2% до 5% в месяц, то есть, от 24% до 60% годовых. В большинстве банков 18% годовых — сегодня «потолок». Но предприниматели идут на это, когда вариантов выбора всего два: лишиться бизнеса, либо спасти его, заплатив высокую цену. Тогда между клиентом и кредитором заключаются договор займа и договор залога, право собственности остается у заемщика. Если залогом является недвижимость, сделка регистрируется в Росреестре. Я понимаю, что условия частных кредиторов могут показаться грабительскими. Но для многих клиентов это шанс облегчить текущую долговую нагрузку.

Замечу, что и бизнесмены с хорошим «банковским реноме» обращаются к частным кредиторам, когда деньги нужны срочно. Недавно мы закрыли такую сделку за восемь дней.

Кредитный брокер — не волшебник

Бизнесмены приходят к кредитным брокерам, если не хотят обходить / обзванивать банки, чтобы выяснить условия, а потом решать вопросы с документами. Кредитный брокер собирает документы и работает сразу с несколькими банками, в которых шансы на одобрение выше. Это существенно сокращает время рассмотрения. Кроме того, он «на берегу» анализирует ситуацию клиента, шансы на положительное решение. Если обнаружит слабые места, ищет альтернативное решение.

Но большинство клиентов обращаются к брокерам, насобирав отказов в кредите, а также при наличии проблем в бизнесе или в кредитной истории. Важно понимать, что брокер — не волшебник: он не сможет исправить вашу кредитную историю или отчетность компании, а также договориться с банком, если бизнес объективно не соответствует параметрам кредитования. «Белый» брокер действует в правовом поле, а к «черному» лучше не ходить — выйдет дороже.

Если брокер обещает, что поможет получить кредит со 100% гарантией, а «серая» или плохая отчетность — не проблема, или советует предпринимателю «сделать документ», что он работает по найму, бегите от него как можно дальше.

Подделка документов, «подрисовывание» отчетностей всегда сопряжены с риском. Банк может проверить любую информацию. Кроме того, в бухгалтерии все взаимосвязано, и факт изменения в одном месте обязательно выплывет в другом. К нам приходили клиенты, соглашавшиеся на подобные манипуляции: им обещают с три короба, что-то «подрисовывают» в отчетах, берут комиссию за услуги, а банк дает от ворот поворот. Итог для предпринимателя: кредита нет, деньги потрачены впустую, реноме подпорчено, и где-то на горизонте маячит обвинение в фальсификации.

К сожалению, в нашей сфере нет лицензирования. По документам мы осуществляем «вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения», выступаем в качестве консультантов. Отсутствие регулирования создает благоприятную почву для мошенников и проблемы для «белых» брокеров, поскольку люди склонны ровнять всех под одну гребенку. Мы очень надеемся, что государство, наконец, заметит кредитных брокеров и займется регулированием нашей деятельности.

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