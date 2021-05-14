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Экс-директор «Магнита» возглавит «Мегафон». Пополнение среди иноагентов. Главное 14 мая

Экс-директор «Магнита» возглавит «Мегафон». Пополнение среди иноагентов. Главное 14 мая
Иллюстрация: Vtimes

Умеренно либеральное издание, которое делают бывшие журналисты деловой газеты «Ведомости», внесли в список иностранных агентов. Что произошло за день.

#НОВОСТИ

Пост гендиректора «Мегафона» займет Хачатур Помбухчан, исполнительный директор компании, сообщила пресс-служба. Действующий гендиректор Геворк Вермишян войдет в состав совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов «Мегафона». Изменения произойдут с 1 июля 2021 г. 

Геворк Вермишян работал гендиректором Мегафона с ноября 2018 г., до этого он был исполнительным директором и финансовым директором компании. Хачатур Помбухчан с 2008 по 2018 гг. был финансовым директором торговой сети «Магнит», в 2018 г. возглавил компанию, а затем был членом совета директоров «Азбуки вкуса», занимает должность коммерческого директора в «ЮэСэМ Телеком» (владеет «Мегафоном»).

Российское правительство решило отложить запрет для посольства США нанимать иностранных граждан 

Российское правительство проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на трудоустройство иностранных граждан в Посольстве США в России, говорится в сообщении консульства. По этой причине посольство до 16 июля временно возобновит услуги для граждан США. Однако о выдаче неиммиграционных виз не сообщается.

Минюст внес VTimes в список иноагентов

Издание VTimes, которое запустили бывшие журналисты «Ведомостей», внесено в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщил Минюст. При этом VTimes и голландский фонд Stichting 2 Oktober, администратор домена издания «VTimes.io», не являются СМИ не являются СМИ ни в одной из юрисдикций. 

Согласно ст. 25.1 закона о СМИ, все материалы «СМИ-иноагентов» должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.  Эта норма действует с 2019 г. и призвана «информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», пояснял Роскомнадзор.

Недавно Минюст внес в список СМИ-иноагентов «Медузу».

Автор: Андрей Пермяков
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