Артемий Кызласов намерен отсудить свой Land Rover

Приставы арестовали авто экс-гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина», обвиняемого в вымогательстве взятки, в августе 2020 г. Артемий Кызласов подал на них в суд.

Поводом для изъятия автомобиля послужил долг перед банком на сумму более 1 млн руб. Однако Артемий Кызласов выплачивает по 20 тыс. руб. в месяц. В феврале он ходатайствовал в ФССП о снятии ареста, но получил отказ.

Сейчас экс-гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» подал иск к приставу-исполнителю Ленинского районного отделения судебных приставов Екатеринбурга Ларисе Кищевой. Он требует признать незаконным отказ пристава в снятии ареста на Land Rover. Процесс по делу назначен на 1 июня.

Напомним, что Артемий Кызласов находится по домашним арестом. Его арестовали 17 февраля 2020 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, Кызласов вымогал взятку в размере 13 млн руб. у бизнесмена Дмитрия Панова — подрядчика «Титановой долины», выполнявшего работы по проектированию ее территории. Панов передал ему 30 тыс. руб. и муляжи денежных купюр примерно на 2,5 млн руб. на встрече в кафе БЦ «Высоцкий».

DK.RU подробно описывал события, последовавшие за задержанием топ-менеджера.

19 августа Артемию Кызласову предъявили обвинение в окончательной редакции — «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Осенью 2020 г. управляющая компания ОЭЗ решила признать компанию «Проектное дело» Дмитрия Панова недобросовестной из-за срыва сроков проектирования тепловых сетей площадки «Уктус». Дмитрий Панов убежден, что его хотят «подставить». Он рассказал DK.RU, что «Титановая долина» постоянно затягивала сроки согласования этапов проекта и меняла правила игры в одностороннем порядке.

5 февраля 2021 г. арбитражный суд Свердловской области признал законным действия «Титановой долины» по расторжению договора с компанией «Проектное дело» в одностороннем порядке. Кроме того, удовлетворены требования управляющей компании особой экономической зоны о взыскании с подрядчика неустойки по договору о проектировании сетей площадки «Уктус».