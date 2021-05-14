Виктор Гроховский, основатель Майской прогулки: «Я сам ни разу не проходил Майскую»

«У мероприятия девиз «Испытай себя». Это не состязания, где надо быстрее, выше, сильнее. Ты можешь пройти 20 км, а на финише сказать, что прошагал все 50 — проверять будет только твоя совесть».

16 мая в Екатеринбурге пройдет традиционная Майская прогулка — 38-я по счету. Начавшись как небольшое мероприятие для студентов физфака УПИ и их приятелей, сегодня Майская прогулка стала одним из брендов Екатеринбурга, у нее появились «младшие братья» — свою Майскую организуют в Сысерти и Каменске-Уральском.

Накануне старта DK.RU поговорил с основателем Майской прогулки — профессором УрФУ Виктором Гроховским и узнал, какого английского слова никогда не слышал советский студент, сколько маршрутов проложили организаторы Майской за время ее существования, что может убить мероприятие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Майская Прогулка 2021 (@mayprogulka)

Все началось в Англии

— Идея Майской прогулки появилась, когда я учился в Англии, в Манчестерском университете. Пока был студентом УПИ, у меня была активная туристская жизнь: я занимался спортивным ориентированием, много ходил по лесам, у нас каждые выходные были какие-то соревнования. Но именно соревнования — сама философия такая: надо быстрее, выше, сильнее, надо кого-то обогнать, прийти первым.

Когда оказался в Англии, меня поразил их подход. Там во многих спортивных масоовых мероприятиях победителем оказывался каждый. Все, кто ушел со старта и пришел на финиш — все победители. Неважно, за какое время ты прошел дистанцию — ты ее преодолел, задание выполнил, значит, ты уже победитель.

Мне этот подход понравился, а затем я и сам принял участие в подобном мероприятии. Союз студентов Манчестерского университета делал благотворительную акцию. Сharity — я тогда даже слова такого не знал, ходил у всех спрашивал, что такое это charity. В нашей советской действительности благотворительности не было.

Суть такая: для участия в шествии я должен был получить поддержку коллег, собрать с них какую-то сумму: кто сколько жертвует на мою ходьбу. Давали 1-2 пенса. А дальше я своими ногами зарабатывал суммы — деньги переходили в фонд этого студенческого союза. У меня в итоге было по 35 пенсов на каждую пройденную мной милю.

Шествие было организовано от Манчестера до Ливерпуля и обратно — это порядка 90 км. Мы с командой нашего металлургического факультета пошли. Выходили поздно — чтобы успеть пройти путь. Организовано было так: ты можешь дойти до контрольного пункта, сесть в автобус (они там стояли) и уехать обратно Ночь, весна, начался дождь. Мы идем. Коллеги постепенно отпадают, но самые стойкие идут дальше. Меня хватило на 65 км — дальше не смог: все время сеял дождь, моя аляска насквозь промокла, было холодно — даже ходьба не согревала.

Этот маршрут я так и не прошел. Но, пока мог идти, у меня все время билась мысль: неплохо бы и в УПИ организовать что-то такое. Почему-то вертелось слово «марш», хотя у марша несколько другое значение. Потом уже появилось слово прогулка.

Первая Майская прогулка прошла как юбилей физтеха. Это был 84-й год, праздновали 35 лет факультету. Приходили выпускники разных кафедр. А наша кафедра — «Физические методы и приборы контроля качества» — новая, она собралась только в 1983-м, ни одного выпускника еще не было. Но надо было что-то представить, какое-то действо. Я предложил прогулку. До этого мы обсуждали идею в нашем турклубе, а тут подвернулся хороший повод. И с кафедрой соотносится: проверить свои качества, качество своего здоровья, своих возможностей.

Принцип у этого мероприятия один — ты испытываешь себя, побеждаешь себя. Ты сам ставишь себе задачу, любую — хоть 5 км пройти, хоть 50. Если ты эту задачу выполнил — ты победитель. У нас же нет контроля, нет судей с секундомером. Никто не считает, сколько времени ты был в пути, как ты его шел — ногами или на машине проехал. Если ты на финише объявил, что прошел 50 км, а прошел всего 20, ты не судей обманываешь, а себя.

«Я не один раз прохожу каждый маршрут. Но не в саму Майскую»

Первое мероприятие сделали очень быстро: я просто предложил идею, мне сказали: «Действуй». Я и еще несколько человек — актив городского турклуба (сейчас это Федерация спортивного туризма) — всё довольно легко организовали: составили маршруты, напечатали карты.

Сегодня, конечно, это сделать намного сложнее: согласовывать надо каждый шаг, куча инстанций, там подписать, сям подписать — очень много времени и сил уходит. Но без этого никуда: главное — безопасность людей, а сегодня ее обеспечить стало намного сложнее: и людей уже не 300 выходит на прогулку, а по 10 тысяч, и машин стало в разы больше.

Я ни в одной Майской прогулке не участвовал никогда: в этот день у меня совсем другие заботы. После каждой Майской я говорю себе: это последняя. Но проходит неделя-две — и уже в голове начинают возникать идеи насчет нового маршрута. За эти 38 лет, что проходит Майская прогулка, я проложил, наверное, 150 разных маршрутов. Обдумывать, куда вести людей в следующий раз. начинаю еще осенью. Мне же надо таким образом оставить путь, чтобы он был безопасным, достаточно проходимым и при этом зрелищным. Если особых красот нет, то хотя бы без мусора. Хотя с этим очень сложно.

Окрестности Екатеринбурга задыхаются от мусора. В любой точке, до которой можно добраться на машине, обязательно будет свалка. Это, конечно, беда. Иногда чиновники поднимают флаг борьбы за экологию, но, мне кажется, они не осознают, что творится на самом деле.

Иногда во время первых прикидок маршрута, еще по осени, все хорошо, чисто, а когда начинаем уже окончательно отрабатывать трек — то свалка появится, то еще какое-нибудь препятствие. В этом году, например, в лесу, где изначально были дорожки и мы намеревались проложить маршрут, появились противопожарные канавы — пришлось менять траекторию движения.

«Испытываешь себя на маршруте, а пригождается это в жизни»

Что будет через несколько лет, сказать сложно. С одной стороны, основные организаторы Майской — это те же люди, что были 38 лет назад. И мы, увы, не молодеем. Хотя есть у нас и свежая кровь. Последние годы очень помогает с организацией BeBrand — берут на себя многие технические вещи, пытаются как-то разнообразить мероприятие.

Власти тоже понимают, что это своеобразный бренд города, и готовы помогать. Но речь идет больше о каких-то административных ресурсах. Финансирование мероприятия лежит на наших плечах. А нам важно, чтобы Майская прогулка оставалась социальной акцией — поэтому мы не готовы поднимать стартовый взнос, хотя сегодня он, конечно, не покрывает всех расходов. Поэтому мы благодарны всем, кто, скажем, мешок сахара купит или пряников — для традиционного чая на финише.

С другой стороны, когда замкнется ЕКАД, составить безопасный маршрут, который бы начинался и заканчивался в городе, да еще без перекрытий улиц, как сейчас, будет, конечно, сложно. Может быть, придется выносить прогулку за город. Но в этом случае сразу появляется куча оргмоментов и проблем.

Но я, хоть и говорю каждый год: «Все, хватит!», пока расстаться с Майской не готов — наверное, как и те, кто ежегодно выходит на дистанцию. К слову, последние годы участники помолодели — средний возраст 25-27 лет.

Для себя до сих пор не смогу ответить на вопрос: зачем люди идут? За значком и пряником на финише? Да, для кого-то и это — вполне себе мотивация. Всякий раз ищу ответ и понимаю, главное все-таки в нашем принципе — «Испытай себя».