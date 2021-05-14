«Психика будет сопротивляться, но в итоге вы вернете себе свою жизнь»

Известный психолог объясняет, как отсеять лишних людей и избавиться от дел, к которым вы на самом деле не должны иметь отношения. Бонус: вы уверены, что вам нужны косметолог и тренер?

Психолог Михаил Лабковский пишет:

Косметологов и фитнес-тренеров нужно заменить психологом?

— Почему я считаю постоянное хождение по косметологам, диетологам и пластическим хирургам неврозом?

«Но, Михаил, я просто хочу быть красивой! — объясняют мне читательницы. — Стать лучшей версией себя».⠀

Итак, первое: если вам в детстве нос в трех местах сломали качелькой, а теперь вам тридцать, и вы хотите это исправить — окей.

Если у вас ожирение и врач сказал, что надо худеть, иначе диабет — я тоже все прекрасно понимаю.⠀

В конце концов, если у вас профессия, при которой ваша внешность — это инструмент (актер, спортсмен, модель, ведущий), я еще хоть как-то могу примириться с тем, что вы занимаетесь модификациями.

Но когда совершенно здоровая женщина, с абсолютно нормальной внешностью и фигурой сидит на диете — друзья, это невроз.⠀

Почему? Потому что речь о неприятии себя, тревожности, комплексах. И вы вместо того, чтобы избавиться от них, думаете, что очередной сброшенный килограмм что-то внутри изменит. Вот вы изменили скулы, похудели, волосы перекрасили... А ощущение принятия себя не приходит.

Потому что проблема эта лечится не у косметолога с хирургом, а у психолога. Вы можете всю свою жизнь терпеть боль от уколов, ломать себе кости и перекраивать хрящи у пластических хирургов и так и не обрести принятие себя.

Что произойдет, когда вы начнете говорить «нет»?

— Поначалу психика будет сопротивляться. То есть как это сказать «нет», когда вас снова пытаются использовать? Как это жить своей жизнью, а не так, как требует сферический социум в вакууме?

Потом станет полегче. Вы почувствуете, что уже обрели новые привычки. «Нет» уже отскакивает от зубов и, выбирая между «нужно» и «хочу», становится все проще склоняться ко второму.

Затем начнутся перемены в жизни. «Друзья», которым вы были нужны, чтобы решать их проблемы, вдруг станут очень занятыми. Работодатель, который любил оставлять вас за отчетами до ночи, начнёт высказываться. В этот момент вы можете «сломаться».

Потом все станет понятно, ясно, как на ладони, без домыслов: вы живете своей жизнью. С вами люди, которые любят вас искренне — кроме любви им от вас ничего не нужно. Вас ценят как сотрудника и не пытаются использовать. Ваши дети начинают делиться с вами и разговаривать — знают, что за искренность на них точно никто не будет орать.

Жизнь не становится другой. Она становится вашей.

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