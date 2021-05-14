Екатеринбургские предприниматели создали структуру для работы с ГЧП

Развивать инфраструктурные проекты за счет бюджета сегодня невозможно — он, итак, дефицитный. Но готов подключиться бизнес, если ему предложат понятные финансовые модели, говорят члены СОСПП.

В Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей заработала новая комиссия по развитию инфраструктуры и государственно-частному партнерству (ГЧП). Она займется формированием эффективного взаимодействия между властями и бизнесом в этой сфере.

Сопредседателями комиссии стали общественный представитель АНО «АСИ» по направлению «Предпринимательство и технологии» Олег Мошкарёв и вице-президент «Корпорации Маяк» Марина Сухановская.

В сложившихся экономических условиях, учитывая рост бюджетного дефицита, развитие инфраструктурных и других проектов за счет бюджетного финансирования не представляется возможным. Решением может быть как раз развитие проектов ГЧП в различных сферах экономики. На нашем примере могу сказать, что бизнес готов работать по понятным, согласованным финансовым моделям, а финансовые институты – открывать под них проектное финансирование. Это и есть предмет работы нашей комиссии. И мы благодарны Президиуму СОСПП за точное понимание актуальных экономических трендов и доверие», — говорит Марина Сухановская.

Первое заседание комиссии пройдет в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Напомним, что Свердловская область входит в число регионов-лидеров России по проектам, реализуемым в рамках ГЧП. В регионе заключено 69 концессионных соглашений на 40 млрд руб., большинство из них — в сфере ЖКХ. В непростом с экономической точки зрения 2020 году появилось 11 новых концессий объемом более 10 млрд руб.

Однако уральские предприниматели неоднократно заявляли, что регион не использует все возможные механизмы, способствующие реализации проектов по программе ГЧП. Среди тормозящих факторов отмечалась прежде всего неповоротливость структуры.

Сегодня вопросами ГЧП в региональном правительстве занимается специально созданный отдел в министерстве инвестиций и развития, а также специализированная компания регионального правительства «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ).