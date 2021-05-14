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Британский суд разрешил экс-супруге Потанина добиваться раздела имущества

Британский суд разрешил экс-супруге Потанина добиваться раздела имущества
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $30 млрд, может стать участником одного из самых дорогих судебных процессов по разделу имущества. Лондонский суд возобновил иск его бывшей жены.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Президенту «Норникеля» Владимиру Потанину предстоит столкнуться с одной из крупнейших бракоразводных тяжб в истории британских судов. Лондонский апелляционный суд разрешил его бывшей жене Наталии Потаниной подать к миллиардеру новый иск о разделе имущества после развода. Пресс-секретарь Потанина отказался от комментариев Bloomberg.

Супруги развелись в России еще в 2014 г., Потанина сказала, что после развода получила $40 млн, Потанин же утверждал, что она получила $84 млн. Впрочем, учитывая состояние главы «Норникеля» в $27 млрд и продолжительность брака, более 30 лет, это является ничтожной суммой, заявил судья. Наталия Потанина добивается выплаты в $6 млрд.

Без сомнения, для большинства людей, состоятельных или бедных, суммы, полученные женой, сделали ее богатой женщиной. Однако все относительно. Доля состояния, которую Потанина получила при разводе, составляло ничтожную часть огромного богатства этой семьи, — говорится в постановлении судьи Элеоноры Кинг.

Суд предыдущей инстанции счел, что если удовлетворить иск Наталии Потаниной, то это откроет в Великобританию путь для «бракоразводного туризма» — переезда в страну с целью использования судебной системы для выгодного развода. Сейчас же это решение отменено. Сама Потанина с 2016 г. живет в Великобритании.

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Ранее самым дорогим бракоразводным процессом в Британии была тяжба российского миллиардера Фархада Ахмедова с бывшей женой: суд постановил, что он должен заплатить ей 450 млн фунтов стерлингов ($631 млн). Фархадов отказался платить.

Автор: Андрей Пермяков
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