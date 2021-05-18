Альтернатива банковским вкладам: почему стоит присмотреться к облигациям?

Благодаря росту ставок вложения в банковские вклады становятся все более привлекательными. Однако их доходность еще сильно отстает от доходности рублевых облигаций.

О преимуществах инвестиций в облигации рассказала исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Екатеринбурге Наталья Цимахович.

Доходность вкладов ниже инфляции

После долгого периода снижения ключевой ставки регулятор вновь вернулся к циклу ужесточения денежно-кредитной политики. В этом году ЦБ уже дважды поднимал ставку: в марте она выросла на 0,25 процентных пункта, а в апреле сразу на 0,5 процентных пункта — до 5%. Судя по заявлениям руководства Центробанка, это далеко не последнее повышение ставки в этом году. По прогнозам аналитиков, регулятор может поднять ставку уже на ближайшем заседании в начале июня.

Главная причина — рост цен, который в России пока далек от целевого уровня. В апреле годовая инфляция составила 5,5%. При этом, как отмечается в опросе «инФОМ», проводимом по заказу Банка России, россияне ожидают в ближайшие 12 месяцев инфляцию в 11,9% — это максимальный уровень с февраля 2017 года. Пока добиться устойчивого снижения цен не удается, ЦБ может продолжать повышать ставку: согласно прогнозу регулятора, в 2021 году среднее значение ключевой ставки может составить 4,8–5,4%.

Все это продолжает оказывать влияние на доходность банковских вкладов. В конце апреля средняя максимальная ставка в топ-10 крупнейших кредитных организаций, по данным ЦБ, составляла 4,72%. С начала года она выросла более чем на 0,2 процентных пункта. Однако это все еще существенно ниже, чем ставка в топ-10 банков год назад. Текущая доходность вкладов пока не позволяет обеспечить защиту накоплений от инфляции. Фактически пока реальные процентные ставки в банках находятся в отрицательной зоне, деньги граждан на депозитах продолжают обесцениваться.

Насколько могут вырасти ставки

Действия ЦБ не единственный фактор, оказывающий влияние на рынок банковских вкладов. На политику банков, кроме того, влияет растущая конкуренция за физлиц, средства которых остаются основным источником фондирования, особенно для небольших банков, у которых доступ к альтернативным источникам финансирования ограничен. Согласно исследованию агентства АКРА, в прошлом году сокращение объема вкладов населения в той или иной мере затронуло большинство российских банков. Суммарно банки потеряли 1,7 трлн рублей, которые вкладчики вывели с депозитов.

Чтобы сохранить привлекательность вкладов, банки используют повышенные ставки для накопительных счетов. Сейчас разместить средства на накопительном счете, используя специальные предложения, можно даже по ставке выше 6% годовых. Однако стоит учитывать, что, в отличие от вклада, где доходность фиксирована на весь срок, ставка по накопительному счету может меняться по усмотрению банка. Это выгодно прежде всего самим банкам, поскольку позволяет им более гибко реагировать на меняющуюся экономическую ситуацию. Кроме того, банки обычно указывают максимальный размер ставки, которая зависит от выполнения клиентом ряда дополнительных условий.

В этом году на фоне роста доходностей интерес граждан к таким классическим сберегательным продуктам, как вклады, может заметно вырасти. С учетом дальнейшего роста ставок банки продолжат повышать доходность по вкладам. По оценке аналитиков, во второй половине года ставки по депозитам для физлиц могут вырасти на 0,5–0,7 процентных пункта. Если финансовым властям удастся достичь поставленной цели по инфляции, реальная доходность вкладов может опять стать положительной. Хотя ожидать, что банковские ставки даже с учетом их потенциального повышения существенно обгонят рост цен, пока слишком рано.

Облигации на фоне санкций

Ближайшая альтернатива банковским вкладам — облигации. Как и у вкладов, этот инструмент позволяет получать фиксированный доход (за счет купонов, выплаты которых гарантирует эмитент), кроме того, при досрочном изъятии средств инвестор не потеряет накопленную доходность. Текущие доходности рублевых облигаций остаются существенно выше доходностей банковских вкладов.

Несмотря на то что этот год начался не очень позитивно для рублевых облигаций (на фоне роста доходностей в США и угрозы санкций цены на рублевые бумаги падали почти весь первый квартал), инвестиции в рублевые облигации остаются привлекательными. Доходность индекса гособлигаций РФ в начале мая превышала 6,8%. Длинные ОФЗ со сроком погашения в 2031–2033 годах торговались на Московской Бирже с доходностью выше 7%.

Санкции против российского госдолга оказали умеренное влияние на стоимость облигаций. Хотя часть иностранцев начали продавать ОФЗ (на 21 апреля доля иностранцев в госбумагах упала до 18,8%), однако, по оценкам ЦБ, масштабы этого процесса «не очень существенные». Тем более что, по словам представителей регулятора, наряду с распродажей ОФЗ инвесторами из США доля держателей госбумаг из других стран в последнее время растет. «При этом рынок ОФЗ с 1 марта 2020 года вырос на 5,7 триллиона рублей — до 14,7 триллиона рублей. Таким образом, размещение ОФЗ на первичном рынке проходило вполне успешно», — сообщила в интервью Bloomberg директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Как считают аналитики УК «Альфа-Капитал», сейчас инвестиции в рублевые облигации продолжают оставаться актуальными, даже несмотря на повышение ставок. Во-первых, в цены на облигации уже заложено будущее ужесточение ЦБ денежно-кредитной политики. Во-вторых, с учетом притока на фондовую биржу денег частных инвесторов и интереса банков к облигациям, которые используют этот инструмент для рефинансирования, отток иностранцев с рынка может быть компенсирован за счет внутренних ресурсов.

Дополнительным плюсом для рынка рублевых облигаций выступают позитивные геополитические новости: глава Белого дома Джон Байден предложил Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран 15-16 июня. Это свидетельствует о том, что США и Европа не хотят дальнейшей эскалации в отношениях с Россией и не рассматривают возможности ужесточения санкций, в частности в отношении вторичного рынка госдолга РФ.

Как инвестировать в облигации

Для непрофессионального инвестора, открывшего брокерский счет или ИИС, оптимальным шагом может быть покупка бумаг биржевого ПИФа. Это дает возможность быстро покупать и продавать бумаги, при этом сразу же вкладывая деньги в диверсифицированный портфель бумаг. В зависимости от стратегии фонда в его составе могут быть как надежные государственные, так и более доходные корпоративные облигации. В частности, в составе биржевого фонда «Альфа-Капитал Управляемые облигации» находятся корпоративные облигации, обладающие наиболее привлекательным сочетанием ликвидности, надежности и доходности. При этом управляющий использует активную стратегию, что позволяет ему оперативно реагировать на происходящее на рынке и оптимизировать портфель. При желании инвестор может вложиться в фонд, используя стратегию доверительного управления («Альфа-Капитал Управляемые облигации»), ее ожидаемая доходность на горизонте года составляет 7,91%.

Вариант с индивидуальным доверительным управлением подойдет для состоятельных инвесторов, для которых управляющий может подобрать портфель в зависимости от сроков и целей инвестирования (либо можно выбрать готовую стратегию). Если заключить договор ИДУ и открыть в управляющей компании ИИС, это увеличит потенциальную доходность вложений за счет налогового вычета. Для тех, кто готов инвестировать постепенно и небольшими суммами, идеально подойдут открытые ПИФы.

В УК «Альфа-Капитал» инвестировать в открытые фонды можно даже 100 рублей. При этом такие вложения могут показывать неплохую доходность. Например, доходность ПИФа «Альфа-Капитал Облигации Плюс» за последние три года превысила 21%. По данным портала Investfunds.ru, в последний год особенно высокие результаты были у фондов, вкладывающих в евробонды: в частности, фонд еврооблигаций под управлением УК «Альфа-Капитал» по итогам апреля показал годовую доходность в 32%, опередив по этому показателю все остальные фонды облигаций.