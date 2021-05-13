Малый бизнес повышает цены, Путин призвал к жестким решениям после Казани. Главное 13 мая

Путин потребовал ужесточить контроль за выдачей медсправок необходимых для получения оружия и повысить требования к владельцам гражданского оружия.

Требования к владельцам гражданского оружия и к его выдаче должны быть серьезно повышены, заявил президент Владимир Путин, комментируя школьную стрельбу в Казани, в результате которой погибли 9 человек и 23 пострадали.

Для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими. Такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы, — сказал он, подчеркнув, что необходимо исключить ситуации, при которых медицинскую справку можно купить за деньги.

«Как предотвратить расстрелы в школах? Никак. Но сократить количество жертв можно»

Альфа-банк: малый бизнес восстановился и готовится повышать цены

Малый бизнес в России пересматривает ценовую политику: становится все больше компаний, которые перешли к повышению цен, говорится в исследовании Альфа-банка «Пульс малого бизнеса». Прежде всего это связано с ослаблением рубля и ростом издержек компаний, также это может говорить о том, что малый бизнес исчерпал внутренние ресурсы, опустив планку прибыльности до минимальных уровней на фоне роста кредитной нагрузки. Во втором полугодии 2020 г. доля компаний, повысивших цены, выросла с 3% до 8%.

В целом же все индексы, отраженные в исследовании, вернулись к показателям июня 2019 г. Совокупный индекс малого бизнеса вырос с минус 39 до минус 30, при этом ситуацию в своей компании предприниматели воспринимают позитивнее, чем в целом по стране: индекс текущего состояния бизнеса вырос с минус 31 до минус 19. Восприятие макроэкономической ситуации продолжает оставаться очень негативным, хоть и выросло с минус 76 до минус 72.

Основные проблемы, с которыми сталкивался бизнес: снижение спроса и покупательской способности, высокие налоги, нехватка средств и отсутствие поддержки государства.

Сторонники Навального отказались от запланированных митингов

Протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального теперь будут не запланированными, а спонтанными, об этом сказал соратник политика Леонид Волков на виртуальном круглом столе, организованном Университетом Чикаго, пишет «Голос Америки».

Это не означает, что протестов больше не будет вообще. Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да — сказал Волков.

Ранее по иску прокуратуры Москвы штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией были признаны экстремистскими организациями. До решения суда по иску их деятельность была приостановлена из-за высоких рисков для сотрудников.