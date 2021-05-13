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Один день Евгения Вадимовича. Суд сократил срок ареста Ройзмана

Евгений Ройзман со своим адвокатом Юлией Федотовой в день суда 12 мая
Евгений Ройзман со своим адвокатом Юлией Федотовой в день суда 12 мая. Автор фото: Артем Устюжанин. Иллюстрация: личная страница Юлии Федотовой в Facebook

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы, в которых адвокаты Евгения Ройзмана требовали пересмотреть постановления Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 12 мая.

#ПОЛИТИКА#СУДЫ#НОВОСТИ

Как писал DK.RU, вчера суд первой инстанции рассмотрел сразу несколько дел в отношении экс-главы Екатеринбурга и признал Евгения Ройзмана виновным в организации несанкционированных шествий в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Ему назначили наказание в виде ареста на девять суток за каждое шествие. Однако судья Роман Стоянов уточнил, что наказания не суммируются, поэтому политику предстояло пробыть под арестом 9 суток. Кроме того, за участие в митинге 21 апреля его приговорили к 30 часам обязательных работ, напоминает JustMedia.ru.

Сегодня утром защита Ройзмана — юристы адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» и адвокат Юлия Федотова — подали жалобы на решение районного суда в суд высшей инстанции.

Я продолжаю настаивать, что человек не может быть осужден дважды за одно и то же «правонарушение» — организацию публичного мероприятия и участие в нем. Я продолжаю настаивать, что в твитах нет никакой «организации». Я продолжаю настаивать, что мой доверитель не должен находиться в условиях изоляции, — написала на своей странице в Facebook адвокат Юлия Федотова.
Она добавила, что рассмотрение жалоб, скорее всего, состоится 14 мая, однако областной суд провел заседание сегодня и постановил уменьшить срок ареста до одних суток.

Апелляционную жалобу на решение суда о назначении политику 30 часов обязательных работ за участие в митинге 21 апреля суд рассмотрит позже.

Напомним, 31 января 2021 г. в Екатеринбурге прошло второе за месяц шествие в поддержку арестованного политика Алексея Навального. По разным оценкам, на улицы города вышли несколько тысяч человек: министерство общественной безопасности Свердловской области оценило шествие в 2,3 тыс., СМИ называли цифру в 7 тыс. человек. 

Ранее DK.RU писал, что Евгений Ройзман отказался от идеи баллотироваться в Госдуму. Он объяснил это тем, что «технически невозможно собрать подписи». При этом совсем исключать политику из своей жизни Розйман не собирается:

Если при выборах губернатора отменят муниципальный фильтр, я готов принять в них участие. Также готов участвовать в выборах мэра Екатеринбурга — если это будут прямые выборы.

Автор: Инна Вейн
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