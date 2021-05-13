Один день Евгения Вадимовича. Суд сократил срок ареста Ройзмана

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы, в которых адвокаты Евгения Ройзмана требовали пересмотреть постановления Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 12 мая.

Как писал DK.RU, вчера суд первой инстанции рассмотрел сразу несколько дел в отношении экс-главы Екатеринбурга и признал Евгения Ройзмана виновным в организации несанкционированных шествий в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Ему назначили наказание в виде ареста на девять суток за каждое шествие. Однако судья Роман Стоянов уточнил, что наказания не суммируются, поэтому политику предстояло пробыть под арестом 9 суток. Кроме того, за участие в митинге 21 апреля его приговорили к 30 часам обязательных работ, напоминает JustMedia.ru.

Сегодня утром защита Ройзмана — юристы адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» и адвокат Юлия Федотова — подали жалобы на решение районного суда в суд высшей инстанции.

Я продолжаю настаивать, что человек не может быть осужден дважды за одно и то же «правонарушение» — организацию публичного мероприятия и участие в нем. Я продолжаю настаивать, что в твитах нет никакой «организации». Я продолжаю настаивать, что мой доверитель не должен находиться в условиях изоляции, — написала на своей странице в Facebook адвокат Юлия Федотова.

Она добавила, что рассмотрение жалоб, скорее всего, состоится 14 мая, однако областной суд провел заседание сегодня и постановил уменьшить срок ареста до одних суток.