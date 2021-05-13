Один день Евгения Вадимовича. Суд сократил срок ареста Ройзмана
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы, в которых адвокаты Евгения Ройзмана требовали пересмотреть постановления Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 12 мая.
Как писал DK.RU, вчера суд первой инстанции рассмотрел сразу несколько дел в отношении экс-главы Екатеринбурга и признал Евгения Ройзмана виновным в организации несанкционированных шествий в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге 31 января и 21 апреля (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Ему назначили наказание в виде ареста на девять суток за каждое шествие. Однако судья Роман Стоянов уточнил, что наказания не суммируются, поэтому политику предстояло пробыть под арестом 9 суток. Кроме того, за участие в митинге 21 апреля его приговорили к 30 часам обязательных работ, напоминает JustMedia.ru.
Сегодня утром защита Ройзмана — юристы адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» и адвокат Юлия Федотова — подали жалобы на решение районного суда в суд высшей инстанции.
Я продолжаю настаивать, что человек не может быть осужден дважды за одно и то же «правонарушение» — организацию публичного мероприятия и участие в нем. Я продолжаю настаивать, что в твитах нет никакой «организации». Я продолжаю настаивать, что мой доверитель не должен находиться в условиях изоляции, — написала на своей странице в Facebook адвокат Юлия Федотова.
Апелляционную жалобу на решение суда о назначении политику 30 часов обязательных работ за участие в митинге 21 апреля суд рассмотрит позже.
Напомним, 31 января 2021 г. в Екатеринбурге прошло второе за месяц шествие в поддержку арестованного политика Алексея Навального. По разным оценкам, на улицы города вышли несколько тысяч человек: министерство общественной безопасности Свердловской области оценило шествие в 2,3 тыс., СМИ называли цифру в 7 тыс. человек.
Ранее DK.RU писал, что Евгений Ройзман отказался от идеи баллотироваться в Госдуму. Он объяснил это тем, что «технически невозможно собрать подписи». При этом совсем исключать политику из своей жизни Розйман не собирается:
Если при выборах губернатора отменят муниципальный фильтр, я готов принять в них участие. Также готов участвовать в выборах мэра Екатеринбурга — если это будут прямые выборы.