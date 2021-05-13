В зону влияния корпорации «Маяк» попал еще один памятник архитектуры

Корпорация «Маяк» планирует строительство семиэтажного дома на участке рядом со старинной усадьбой на ул. Первомайской, 7 — домом П.И. Иванова (П.А. Голландского). Это неподалеку от Храма-на-Крови.

Информация о возведении современного здания рядом с объектом культурного наследия (ОКН) появилась на сайте регионального управления государственной охраны ОКН. Судя по документам, Управление провело экспертизу, чтобы выяснить возможные последствия для старинной усадьбы в ходе строительных работ, пишет ЕАН.

Из информации, размещенной на сайте Управления по охране ОКН, следует, что рядом с домом Иванова-Голландского собираются построить здание П-образной формы с переменной этажностью (6-7 этажей) и двухуровневой подземной стоянкой на 82 машиноместа. На первом этаже разместятся нежилые помещения — творческие мастерские и технические помещения, а также общественные пространства. На втором этаже мастерские для художников и архитекторов будут соседствовать с жилыми помещениями. С 3 по 7 этаж запланированы квартиры общей площадью более 6,5 тыс. кв. м. Поскольку на земле места для строительства полноценного двора не так много, обустроить детские, спортивные площадки и зоны отдыха предполагается на эксплуатируемой кровле 6-этажной части здания.

При строгом соблюдении проектных решений, а также после включения дополнительных мероприятий в рабочую документацию и в проект производства работ, прямое воздействие на объект культурного наследия в процессе строительно-монтажных работ может быть минимальным, — такое заключение выдал Гаяз Самигулов, проводивший историко-культурную экспертизу.

Отметим, что заказчиком экспертизы выступила одна из компаний, аффилированных с корпорацией «Маяк» — ООО «Челябэнергострой». Этой же компании принадлежит усадьба Нурова в Екатеринбурге.

Напомним, о планах на застройку участка на ул. Первомайской, 7 корпорация «Маяк» говорила еще в 2011 г. В 2016 г. «Маяк» предлагал пристроить к особняку 17-этажное здание отеля для гостиничного оператора Mercure. Как сообщал DK.RU, фишкой нового здания должен был стать медиафасад. Однако для возведения отеля необходимо было снести флигель усадьбы, чиновники и градозащитники этого не допустили.

«Маяк» не первый раз проявляет интерес к историческим строениям Екатеринбурга. 2021 год строительная корпорация начала с демонтажа здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТа) на ул. Декабристов, 20. Общественники пытались остановить снос, добиться признания здания памятником и постановки его на госохрану, однако этого не произошло. На месте здания ПРОМЭКТа планировалось возвести две жилые 25-этажки с торговой галереей на первых этажах. Но после замечаний ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) высоту зданий решили снизить с планируемых 100 до 57 м. Решение связано с тем, что жилой комплекс будет находиться в зоне действия телерадиовещательной вышки.

В конце марта текущего года «Маяк» заявил о своем интересе к реконструкции гостиницы «Исеть», являющейся памятником архитектуры. Стоимость работ оценивалась в 400 млн руб.