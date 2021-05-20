Жить в Пионерском. Как обычная городская застройка трансформируется в удобную жилую среду

Собственный зеленый парк, яркие детские площадки и спортивные велодорожки, детский сад внутри квартала — это лишь малая часть элементов, способствующих комфорту жителей ЖК «Современник».

ЖК «Современник» в Пионерском, который возводит компания «Стройтэк» — это передовой жилой квартал в 10 минутах от центра Екатеринбурга, на пересечении улиц Блюхера, Раевского и Студенческой. Комплекс состоит из 8 домов: три из них уже введены в эксплуатацию, полным ходом движется строительство четвертого и пятого домов. В них будут представлены функциональные квартиры площадью от 30 м2 до 80 м2: уютные студии, однокомнатные и двухкомнатные планировки с большими кухнями, а также внушительные трешки для большой семьи.

ЖК «Современник» — отличный пример трансформации привычной городской застройки в комфортную жилую среду, где все элементы инфраструктуры дополняют друг друга. Концепцию комплекса разработало международное архитектурное бюро KCAP Architects & Planners, известное своими проектами, улучшающими качество жизни, — рассказывает Татьяна Гузеева, руководитель отдела продаж «Стройтэк».

Во внутреннем дворе пятого дома ЖК «Современник» обустроят многофункциональные детские площадки, велодорожки и зоны отдыха. Застройщик даже спроектировал собственный зеленый парк с прогулочными аллеями. Здесь будет приятно проводить время детям и взрослым, наедине с собой и в дружной компании.

Очень важно, что входы в жилую часть дома расположены со стороны двора, это обеспечит жителям максимальную приватность. Полную безопасность гарантируют круглосуточное видеонаблюдение и контроль доступа. В проекте полностью продуман вопрос с парковками, неотъемлемой частью жизни в большом городе. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг и открытые наземные парковки.

«Застройщик максимально тщательно проработал планировочные решения комплекса. Например, в пятом доме квартирография открывается эргономичными студиями 17,92 кв.м. Даже на малых метражах можно жить с комфортом, расположив в этих квартирах удобную кухню-нишу. Большой выбор планировок найдут покупатели однокомнатных квартир, чья площадь начинается от 28 кв.м и заканчивается просторными 45-метровыми квартирами. Не меньший выбор планировок открывается и покупателям 2-комнатных квартир площадью от 52 до 66 кв.м. Есть в комплексе и 3-комнатные квартиры — от 68 до 74 кв.м. И специально для любителей больших пространств в комплексе предусмотрено небольшое число 4-комнатных квартир от 93 до 95 кв.м.», — продолжает Татьяна Гузеева.

В ЖК «Современник» комплексный подход к проектированию проявляется во всем, и особенно в разработке планировок. В них заложены современные поведенческие сценарии, благодаря которым легко воплотить любые персональные решения в интерьере. Представленные квартиры подстроятся под стиль жизни хозяев и сохранят актуальность десятки лет.

Квартиры передаются покупателям с фирменной чистовой отделкой. На входе будут установлены пожаробезопасные и устойчивые к деформациям стальные сейф-двери. Пространство прихожей украсит практичный натяжной потолок.

Преимуществом ЖК «Современник» является развитая инфраструктура Пионерского района. Поблизости расположены бассейн, школы, детские сады и больницы. В шаговой доступности находятся сразу несколько продуктовых супермаркетов «Перекресток», «Магнит» и «Пятёрочка». За крупным шопингом жители комплекса смогут отправиться в торговые центры «Аида» и «Современник» — путь до них займет не более 5-7 минут.

Всех, кто следит за здоровым образом жизни, обрадует развитая фитнес-индустрия, представленная спортивными комплексами «Урал», «Bright Fit», «Sparta», «Active Park» и «Metro Fitness». Также рядом с домом есть несколько аптек, в том числе известных брендов «Живика» и Фармленд».