Россияне раскупают жилье на Средиземноморском побережье Турции. Сколько принесет аренда

Изменение курса лиры сделало квартиры и дома в Турции доступнее для россиян. Активнее всего скупают недвижимость в Стамбуле, Аланье и Анталии, собираясь сдавать его в курортный сезон.

Россияне начали активно скупать недвижимость в Турции. Большая часть покупателей рассчитывает получать доход от сдачи квартир и домов в аренду, пишет Forbes. Недвижимость в стране стала доступнее из-за политической нестабильности и обесценивания лиры, местные риелторы говорят, что сейчас «отличное время» для желающих заработать в валюте. На какие доходы можно рассчитывать и про что важно помнить?

По итогам 2020 г. и первого квартала 2021 г. россияне на третьем месте среди иностранных покупателей жилой недвижимости в Турции, больше покупают только граждане Ирана и Ирака.

Всего в 2020 г. россияне купили 3078 объектов жилой недвижимости в Турции, это на 6% больше, чем годом ранее, рассказал директор Astons в России Игорь Немцов. Такие же данные приводит компания Profit Real Estate, занимающаяся подбором и продажей недвижимости в Турции.

В 2021-м рост продолжается: в первом квартале россияне купили 938 объектов недвижимости в Турции — уже на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Спросом пользуется недвижимость в Стамбуле, Аланье и на всем Средиземноморском побережье.

80% россиян приобретают недвижимость, чтобы затем сдавать ее в аренду, хотя для некоторых приоритетом является возможность получить турецкое гражданство, считает Немцов.

Откуда интерес

Интерес россиян к турецкой недвижимости объясняется низкими ставками и поиском альтернативных способов инвестирования, считает международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер. В России, по данным ЦБ на третью декаду апреля, ставки по депозитам в рублях составляют 4,72%, ставки валютных депозитов близки к нулю.

Плюс Турции еще и в географической близости, развитой туристической инфраструктуре и сравнительно невысоких ценах на недвижимость, добавляет президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

О чем важно помнить

Стоимость недвижимости в курортных районах Турции сейчас варьируется от €45 000 до €180 000, рассказывает руководитель отдела продаж Profit Real Estate Юлия Богдан. Более низкая стоимость у студий, выше — у двухкомнатных квартир на первой береговой линии в комплексе с инфраструктурой отеля, уточняет она. Россияне покупают апартаменты с одной или двумя спальнями стоимостью от €70 000 до €150 000. Сезон в Турции длится полгода — с мая по октябрь. В этот период недвижимость будет приносить от €500 до €2500 в месяц, вне сезона доход от аренды падает в полтора-два раза.

Но на полученный доход придется заплатить налог. В Турции действует прогрессивная шкала налога на доходы с недвижимости — ставка составляет от 15% до 40%.

Получается, что, например, с квартиры стоимостью в €50 000 в год налог на доход c аренды для физлиц составит около €660, а чистый доход — если предположить, что квартира будет сдаваться круглый год и в несезон арендная плата упадет в два раза, — €3840 в год, то есть 7,7% от вложенной суммы.

Кроме этого, нужно платить и налоги на саму недвижимость, но они невысоки. При покупке жилья инвестор платит 4% от кадастровой стоимости, затем ежегодно 0,3%.

В случае с Турцией важно еще и учитывать изменение курса валюты, которая в этой стране не самая устойчивая.

Ранее на DK.RU: Россияне скупают курортное жилье в Турции. Оно доступнее, чем в Сочи