Вычислите психопата в коллективе. Каких сотрудников нужно увольнять не жалея

Спокойный и адекватный сотрудник, всегда занятый делом. Да, не любит делегировать, но это из-за чрезмерной ответственности. Да, не ходит на совещания. Но он же работает. Что не так?

Неадекватные сотрудники часто сдерживаются в присутствии авторитетных людей, так что их странности руководитель может не замечать очень долго. Часто правда всплывает только после того, как человек увольняется и о его начинают обсуждать коллеги. Доктора наук, психологи Павел Бабяк и Роберт Хаэр в книге «Змеи в костюмах» рассказывают, как выявить коллегу-психопата до того, как он причинит команде существенный вред. Главное — в материале DK.RU.

Неспособность создать команду

Наиболее деструктивная характеристика психопата даже с самым хорошим поведением — неспособность сформировать эффективную команду.

В силу выраженной склонности к соперничеству, а также ради «хорошей схватки» психопаты утаивают или искажают информацию в ущерб коллективу и всей компании. Включенные в состав команды, они применяют деструктивную тактику и модели поведения, чтобы захватить власть либо нарушить рабочий процесс других членов группы.

Предпочитая манипулировать людьми при личном взаимодействии, психопаты пытаются развалить команду еще до первой встречи, оспаривая необходимость ее существования и используя типичные организационные аргументы вроде «совещания — это напрасная трата времени» для обоснования своих деструктивных попыток. Их доводы так убедительны, что создается впечатление, будто они действуют исключительно в интересах организации.

Если коллективная деятельность соответствует их собственным интересам или приносит пользу, обеспечивая инструментом манипулирования, психопаты пытаются подчинить себе команду, часто прибегая к таким методам, как доминирование или травля.

Неспособность делиться

В цивилизованном обществе для сохранения социального спокойствия граждане делятся жизненно важными вещами. Добропорядочные сотрудники тоже должны делиться ресурсами ради общего блага, выраженного в виде более высокой прибыли, гарантий занятости или спокойной рабочей обстановки. Поскольку психопаты (и некоторые лица, страдающие нарциссизмом и макиавеллизмом) не считают других равными себе или имеющими какие бы то ни было законные права на ресурсы, они не стремятся делиться необходимыми благами. Наоборот, паразитический и склонный к соперничеству характер заставляет их отнимать ресурсы у окружающих.

Нежелание делиться информацией — распространенный порок, который в условиях конфронтации оправдывают «секретностью». Оставаясь в неведении, люди могут выглядеть глупо, и это используется для обезвреживания противников. Например, один психопат, чтобы оправдать свое нежелание делиться информацией с сослуживцами, высокомерно объяснил нам: «Они ничего не поймут».

Неспособность в равной мере ценить сотрудников

Поскольку в психопатической драме люди играют разные роли, психопаты обращаются с одними лучше, чем с другими. О неравном и во многих случаях скрытом отношении психопата к окружающим может никто не знать, за исключением его жертв.

К сожалению, в большинстве случаев внимание привлекает только самое грубое или вопиюще несправедливое обращение. Например, руководитель-психопат повысил младшую сотрудницу в награду за хорошую работу, хотя другой сотрудник подразделения был опытнее и больше заслуживал продвижения. Однако его психопат считал конкурентом, поскольку тот получал больше положительного внимания от сослуживцев.

Неспособность говорить правду

Патологический обман — отличительная черта психопатов. Во время бесед они легко переступают грань между ложью и правдой, поскольку у них нет чувства вины, которое все мы испытываем при попытке солгать. Ложь психопатов всегда переплетена с правдой, которую они с негодованием поднимают на щит, когда возникают сомнения в их честности.

У проблемы есть два аспекта: с одной стороны, обвинять кого-либо в нечестности и неэтичности неприятно и социально неприемлемо, с другой — как оценить честность? Этот сложный вопрос, бросающий вызов организационной ответственности и эффективности, не помеха для психопата, способного без труда пробиться сквозь туман неопределенности, выдавая себя за честного и нравственного человека, а на самом деле делая то, что многие сочли бы нечестным и непорядочным.

Неспособность быть скромным

Скромность свойственна далеко не всем, но это качество достойно восхищения. Скромные люди не хвастают своими достижениями, а радуются тому, что хорошо делают свое дело и время от времени получают похвалу в награду. Многие скромные люди избегают всеобщего внимания, предпочитая, чтобы результат их труда говорил сам за себя.

Нескромность свойственна всем, кто страдает нарциссизмом и макиавеллизмом, но именно высокомерие психопатов привлекает особое внимание сослуживцев. К несчастью, при контакте с вышестоящими руководителями они успешно выдают за уверенность и сильные лидерские качества свое высокомерие и непомерную гордыню, что позволяет им скрывать свою истинную суть. Подлинная скромность среди психопатов настолько редка, что фактически не существует. Хотя само по себе ее отсутствие хоть и не указывает на психопатию, но может подтвердить обоснованность других подозрений.

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Неспособность признать свою вину

Умение отвечать за свои ошибки и не перекладывать вину на других высоко ценится не только в корпорациях, но и во всем обществе. Психопаты очень редко отвечают за собственные действия, даже если явно допустили ошибку или их решения привели к неудаче. Однако они заходят еще дальше, и не только обвиняют других, но и создают «доказательства» их вины. Безусловно, это одна из разновидностей обмана, но она отличается от пассивного перекладывания ответственности и поиска виноватых, к чему порой прибегает большинство из нас.

Неспособность действовать последовательно и предсказуемо

Мы чувствуем себя комфортнее с предсказуемыми людьми. Организациям необходимо знать, что их персонал будет приходить на работу и выполнять должностные обязанности согласно действующим стандартам безопасности и качества; будет ладить с окружающими и не подрывать эффективность других сотрудников. Даже творческих людей, которые могут удивлять гениальными идеями, можно считать довольно предсказуемыми, если понять их повседневные рабочие привычки.

Однако компания категорически не может себе позволить нанимать непредсказуемых сотрудников, которые, как говорится, срываются с цепи. Такие люди вносят хаос как в нормальный ход работы компании, так и в повседневное социальное взаимодействие персонала. Они срывают совещания, предлагают иррациональные идеи, создают трудности остальным сотрудникам и компании в целом и способны удивить даже самых опытных специалистов.

Неспособность спокойно реагировать

Умение сохранять спокойствие в кризисные периоды — отличительный признак эффективного руководителя. Психопаты умеют делать это, когда за ними наблюдают люди, наделенные властью, особенно если такое качество ценится в организации. Однако, находясь вне поля зрения значимых для них персон, они могут реагировать слишком острыми, социально неприемлемыми способами.

Многие из тех, кто наблюдал за таким поведением, утверждают, что психопаты драматизируют ситуацию. Редкие вспышки гнева у руководителей, например в случае опасного нарушения правил техники безопасности, конечно, приемлемы и даже ожидаемы. Но психопаты склонны реагировать слишком остро в ответ на предполагаемые оскорбления в свой адрес или недостаточную демонстрацию уважения к их авторитету.

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