Открыта регистрация на форум DK.RU о личных инвестициях

«Деловой квартал» приглашает всех желающих посетить форум, посвященный личным финансам и инвестированию. Мероприятие состоится 21 мая 2021 в БЦ «Президент».

Финансовый форум направлен на повышение знаний об инвестиционных инструментах, альтернативных программах для премиальных клиентов, а также инвестициях в цифровые активы. Главная задача мероприятия — ответить на вопросы аудитории об управлении личными финансами, помочь подобрать для себя оптимальные продукты и надежную компанию.

Спикеры — представители компаний Дженерал Инвест, ИСТЭЙТ, БЦ Президент, СОФПП, «Гора Белая» — поделятся своими знаниями по следующим вопросам:

Финансовые инвестиции (инвестпродукты, риски, система доверительного управления и т.д.);

Инвестиции в недвижимость (секреты инвестирования в коммерческую и зарубежную недвижимость, основные ошибки инвесторов);

Инвестпроекты малого бизнеса.

Слушатели смогут задать спикерам вопросы и обсудить личные стратегии инвестиционного поведения.

Участие в мероприятии бесплатное. Обязательна регистрация по ссылке.

Дата проведения: 21 мая 2021 г.

Место проведения: БЦ «Президент»

Время проведения: с 9.00 до 14.00

Оператор форума: БЦ «Президент»

Компании, желающие выступить партнерами проекта, могут уточнить условия участия по телефону +7 (912) 679-83-72 (Евгения Панасевич).