Без суеты: можно ли купить квартиру в центре и не страдать от шума и толп

В тихом центре Екатеринбурга скоро появится новый клубный дом. «Суриков» расположится в квартале улиц 8 Марта — Щорса — Сурикова — Фрунзе. Сдадут дом в третьем квартале 2022 г.

Возведением «Сурикова» занимается группа компаний «СКОН» в партнерстве с ГК FORTIS Development. Клубный дом расположится в классическом тихом центре, это значит, что у его жителей будет возможность сохранить приватность и при этом пользоваться всеми благами инфраструктуры центральной части города.

Рядом с КД расположены крупные транспортные артерии — улицы Московская и 8 марта. Дорога на автомобиле до офисов на ул. Ленина или ул. Малышева займет порядка 10 минут. Кроме того, из «Сурикова» можно быстро выехать на Объездную дорогу. Время пути до Парка Маяковского на автомобиле составит 5 минут, пешком тот же путь можно проделать за 25 минут, совершая вечерний променад.

К слову о прогулках: в 10 минутах ходьбы по тихому центру — аллея Дворца спорта, которая плавно переходит в парк «Зелёная роща». Там можно вдоволь насладиться природой: неспешно пройтись или провести тренировку.

Социальная инфраструктура, свойственная центральной части города, здесь также хорошо развита: в радиусе 350 м находится семь детских садов (в том числе садик №79, который входит в Топ-3 дошкольных образовательных учреждений города). Кроме того, в полукилометре от «Сурикова» — Лицей №3, Гимназии № 70 и №120. Здесь же есть, чем занять детей после школы – вблизи ЖК располагается Детская музыкальная школа №6 и театр «Щелкунчик», — рассказывает Руслан Музафаров, коммерческий директор FORTIS Development.

Внутреннее убранство «Сурикова» тщательно продумано: для жителей сделан приватный двор, куда можно попасть с улицы через сквозные подъезды. Клубный дом оборудован подземным паркингом с лифтом. Подняться в квартиру можно, минуя улицу. Это не единственная «фишка» проекта. Внутри отведено специальное пространство для сезонного инвентаря — лыж, сноубордов — и просторные колясочные. Еще одна особенность проекта — небольшие открытые балкончики, спроектированные в квартирах наряду с застекленными лоджиями. В некоторых квартирах — есть и открытый балкон, и застекленная лоджия, т.е. сразу два летних помещения, где можно уютно расположиться с чашкой кофе.

Квартирография проекта позволяет подобрать объект людям разного достатка. Так, стоимость студии в «Сурикове» начинается от 2,9 млн руб. она оборудована нишами для шкафов в прихожих, лоджиями, балконами и полноценными ванными комнатами.