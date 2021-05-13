Сеть быстрого питания из Екатеринбурга стала резидентом Сколково — за счет ИТ-проекта

Сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто» вошла в состав резидентов Сколково. Компания представила программный комплекс собственной разработки, предназначенный для ресторанов и магазинов.

Иван Зайченко, основатель сети, поделился новостью в своих соцсетях.

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Я давно говорю, что мы ИТ-компания. Вот и официальное признание подоспело, — такой пост написал Иван.

По словам Ивана Зайченко, войти в Сколково рестораторы смогли за счет программного комплекса «ИТ Сушкоф».

Это наша разработка для магазинов и ресторанов. Комплекс сочетает в себе POS, ERP, систему маршрутизации доставки, BI-аналитику, а также функционал для повышения продаж и качества обслуживания. Уже реализован пилотный проект идентификации клиентов и видеоаналитики их действий при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Это даст возможность сотрудникам формировать рекомендации по дополнительным продажам, программам лояльности и определять ситуации необходимого вмешательства персонала, — пояснили в компании.

На стадии разработки сейчас находятся такие функции, как персонализированная рекомендательная система для покупателей на основе ML-технологий — учет и сегментирование предпочтений клиентов, а также видеоаналитика автоматического контроля персонала, в том числе контроль соблюдения технологий и стандартов работы ресторана или магазина, включая санитарно-эпидемиологические правилв и нормативы.

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта «ИТ Сушкоф» будет прогнозировать остатки товаров и контролировать необходимые запасы продуктов в ресторанах и магазинах, учитывая спрос и сезонность, — добавили в компании.

Как рассказал DK.RU Иван Зайченко, пока «ИТ Сушкоф» используется исключительно в сети «Сушкоф и Дель Песто». ИТ-система интегрирована в работу 26 ресторанов сети в девяти городах России. За 2020 год общая выручка ресторанов и магазинов под управлением «ИТ Сушкоф» достигла 1,468 млрд руб. При этом лицензионная выручка от продажи ИТ-решения в 2020 г. составила более 120 млн руб. (сеть ресторанов развивается по франшизе — прим. ред.). В дальнейшем она будет расти.

В 2022 г. мы собираемся запустить облегченную облачную версию «ИТ Сушкоф» для внешних ресторанов и магазинов. Мы стремимся в два раза увеличить лицензионную выручку к концу 2022 г., а к концу 2023 г. планируем достигнуть более 400 млн руб., — поделился планами Иван Зайченко.

Статус резидента Сколкова, по мнению предпринимателя, повысит имидж компании.

Значок резидента «Сколково» означает доверие и уважение. Это определенное признание, что мы не ресторанная, а технологическая компания, — пояснил Иван.

Кроме того, резиденты «Сколково» получают налоговые льготы и могут рассчитывать на господдержку, а также консультации по ведению бизнеса от Сколково.

Ранее основатель «Сушкоф и Дель Песто» рассказывал DK.RU, что у компании есть планы по развитию сети в федеральных масштабах. До конца 2021 г. он планирует открыть первый ресторан по франшизе в Московской области. До 2022 г. сеть намерен привлечь минимум пять новых партнеров для запуска пяти ресторанов в городах Подмосковья, а к 2023 г. — выйти на рынок Москвы.