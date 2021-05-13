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Развязку у «Калины» модернизируют к 2024 году. Работы выполнят москвичи

Развязку у «Калины» модернизируют к 2024 году. Работы выполнят москвичи
Иллюстрация: «Живые улицы»

Московская компания «АльмакорГруп» может получить контракт на строительство эстакады у «Калины». Москвичи стали единственными участниками конкурса, при этом понизили первоначальную цену на 32 млн руб.

#ДОРОГИ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

После торгов стоимость контракта на строительство развязки составила 6,36 млрд руб. Как сообщал DK.RU, власти готовы были потратить на эти работы 6,5 млрд руб. Поскольку заявки на участие в конкурсе подала только одна компания, он не состоялся. Однако, по закону, в таком случае контракт могут передать единственному претенденту. Для этого необходимо согласовать кандидатуру с МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга». После согласования контракт должны подписать.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/724057.html

Полностью готовую развязку необходимо сдать до 31 декабря 2024 г. Работы будут проводиться в пять этапов:

  • На первом построят эстакаду правого проезда, по которой транспортный поток пойдет от переулка Базового к дублеру Сибирского тракта.
  • Второй этап —строительство нового моста через железнодорожную линию Шарташ — Егоршино.
  • На третьем этапе строители произведут реконструкциюстарого моста через ту же железнодорожную линию. При этом уберут кольцевое движение на примыкании ул. Комсомольской к подходам путепровода и закроют съезд на Байкальскую.
  • Четвертый этап предполагает строительство эстакады левого проезда, по которой траспорт пойдет от дублера Сибирского тракта до переулка Базового.
  • Поледний пятый этап предполагает два вида работс: снос аварийного моста через Транссиб и строительство нового в нижнем уровне. По мосту автомобилисты будут следовать по направлению Сибирский тракт — Комсомольская.

Финансирование работ будет осуществляться также поэтапно. В 2021 и 2022 гг. на работы планируют потратить по 111,1 млн руб., в 2023 году — 2,6 млрд руб., в 2024 году — 3,5 млрд руб. Большую часть средств — 5,8 млрд руб. — выделит бюджет Свердловской области.

Компания «АльмакорГруп» — крупный дорожный подрядчик. В Москве она строила, к примеру один из участков ЦКАД, работала на Сокольнической линии метрополитена, а также выполняла работы по строительству Кутузовского транспортного тоннеля, пешеходного моста к «Москва-Сити», ремонтировала Крымский мост.

В Свердловской области «АльмакорГруп» утакже не новичок. С 2020 года компания ведет строительство 400-метрового моста через Нижнетагильский пруд. При этом, согласно данным системы «Контур.Фокуса», сразу несколько компаний требуют признать «АльмакорГруп» банкротом. Мэрия Нижнего Тагила также судится с московским подрядчиком, в исковых требованиях муниципалитета фигурирует сумма в 300 тысяч руб.

Напомним, речь об обновлении развязки у «Калины» ведется уже более десяти лет. В начале прошлого года очередной проект реконструкции вынесли на общественные слушания. После ряда доработок планировалось начать строительство, однако помешала пандемия. В итоге средства на ремонт развязки выделят из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального. 

Автор: Инна Вейн
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