Развязку у «Калины» модернизируют к 2024 году. Работы выполнят москвичи

Московская компания «АльмакорГруп» может получить контракт на строительство эстакады у «Калины». Москвичи стали единственными участниками конкурса, при этом понизили первоначальную цену на 32 млн руб.

После торгов стоимость контракта на строительство развязки составила 6,36 млрд руб. Как сообщал DK.RU, власти готовы были потратить на эти работы 6,5 млрд руб. Поскольку заявки на участие в конкурсе подала только одна компания, он не состоялся. Однако, по закону, в таком случае контракт могут передать единственному претенденту. Для этого необходимо согласовать кандидатуру с МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга». После согласования контракт должны подписать.

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Полностью готовую развязку необходимо сдать до 31 декабря 2024 г. Работы будут проводиться в пять этапов:

На первом построят эстакаду правого проезда, по которой транспортный поток пойдет от переулка Базового к дублеру Сибирского тракта.

Второй этап —строительство нового моста через железнодорожную линию Шарташ — Егоршино.

На третьем этапе строители произведут реконструкциюстарого моста через ту же железнодорожную линию. При этом уберут кольцевое движение на примыкании ул. Комсомольской к подходам путепровода и закроют съезд на Байкальскую.

Четвертый этап предполагает строительство эстакады левого проезда, по которой траспорт пойдет от дублера Сибирского тракта до переулка Базового.

Поледний пятый этап предполагает два вида работс: снос аварийного моста через Транссиб и строительство нового в нижнем уровне. По мосту автомобилисты будут следовать по направлению Сибирский тракт — Комсомольская.

Финансирование работ будет осуществляться также поэтапно. В 2021 и 2022 гг. на работы планируют потратить по 111,1 млн руб., в 2023 году — 2,6 млрд руб., в 2024 году — 3,5 млрд руб. Большую часть средств — 5,8 млрд руб. — выделит бюджет Свердловской области.

Компания «АльмакорГруп» — крупный дорожный подрядчик. В Москве она строила, к примеру один из участков ЦКАД, работала на Сокольнической линии метрополитена, а также выполняла работы по строительству Кутузовского транспортного тоннеля, пешеходного моста к «Москва-Сити», ремонтировала Крымский мост.

В Свердловской области «АльмакорГруп» утакже не новичок. С 2020 года компания ведет строительство 400-метрового моста через Нижнетагильский пруд. При этом, согласно данным системы «Контур.Фокуса», сразу несколько компаний требуют признать «АльмакорГруп» банкротом. Мэрия Нижнего Тагила также судится с московским подрядчиком, в исковых требованиях муниципалитета фигурирует сумма в 300 тысяч руб.

Напомним, речь об обновлении развязки у «Калины» ведется уже более десяти лет. В начале прошлого года очередной проект реконструкции вынесли на общественные слушания. После ряда доработок планировалось начать строительство, однако помешала пандемия. В итоге средства на ремонт развязки выделят из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального.