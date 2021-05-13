МТС начала тестировать систему видеонаблюдения, разработанную российским стартапом

МТС совместно с командой разработчиков Нейробриз приступили к реализации пилотного проекта в области видеоаналитики с использованием технологии нейронных сетей.

Победитель конкурса стартап-проектов, проведённого в марте этого года МТС и Свердловским венчурным фондом — пермская компания Нейробриз — предложила к совместной реализации инновационную систему видеонаблюдения «Нейробриз». Используя сеть передачи данных и вычислительные мощности МТС, система способна повысить эффективность работы оператора службы безопасности торгового центра. Запоминая и находя в нейросети известные образы и сценарии, система «Нейробриз» сама определяет возникновение нештатных ситуаций на территории, попадающей в обзор видеокамер, и сигнализирует о них оператору или напрямую чрезвычайным службам. В итоге десятки работающих видеомониторов, заменит всего один.

Распознавая открытый огонь или задымление, система способна заменить пожарную сигнализацию. Имея биометрию и график работы сотрудников торговых точек, она немедленно сигнализирует о проникновении в служебные помещения посторонних лиц или работников, пришедших в неурочное время. Тем самым «Нейробриз» выполняет функции охранных и контрольных систем. Кроме того, подключенный к нейросети видеоаналитический комплекс способен распознать оружие в руках человека, обратить внимание оператора на потерявшегося ребёнка, упавшего в обморок человека, оставленный бесхозный предмет, незапланированное скопление людей, драку, кражу, попытку проникновения в автомобиль лица, ранее не контактировавшего с этим автомобилем.

Часть проблем, таких как попытка порчи имущества, хищение оборудования торгового центра, нанесение рисунков на стёкла или стены, злонамеренное разбрасывание мусора, «Нейробриз» способна решать самостоятельно, подачей звукового сигнала лицу, нарушающему порядок. Сигнал о более серьёзных правонарушениях или чрезвычайных событиях может передаваться напрямую в правоохранительные органы или аварийные службы.

Использование искусственных нейронных сетей в системах безопасности, позволяет делать эти системы обучаемыми, а значит готовыми не только к уже известным вызовам, но и к реагированию на новые нештатные ситуации. Реализуемый нами в одном из екатеринбургских торговых центров пилотный проект позволит найти оптимальные варианты применения этой системы, а также просчитать экономический эффект от её внедрения. Если «Нейробриз» хорошо зарекомендует себя в работе, МТС сможет предложить его своим корпоративным клиентам в качестве нового перспективного сервиса. А его разработчики, одноимённая компания войдёт в число наших партнёров». — поделился ожиданиями от пилотного проекта директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов отметил: фонд не в первый раз делает конкурсные отборы инновационных стартапов для крупного бизнеса Свердловской области.

В этот раз мы поставили себе задачу вовлечь институты развития других регионов Урала и даже страны, и у нас это получилось. В отборе принимали участие стартапы из Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и из Москвы. Любой из 6 финалистов конкурса - уже победитель и явно продемонстрировал готовность к пилотированию с корпоративным заказчиком. Хочу поблагодарить ПАО «МТС» за открытость и доверие, очень надеюсь, что через год мы сможем рассказать об экономических эффектах от пилотных внедрений, предложенных стартапами в финале конкурса», — добавил спикер.

Российская компания Нейробриз вошла в число шести финалистов конкурса проектов в сфере ИТ, объявленного МТС и Свердловским венчурным фондом в 2021 году, и стала первой, с которой МТС начала практическое сотрудничество. В прошлом году партнёром МТС стала поддержанная Свердловским венчурным фондом екатеринбургская приборостроительная компания «Схемотехника-центр», предложившая датчики, собственного производства, работающие в сети NB-IoT. Сегодня М2М приборами, сделанными в Екатеринбурге, пользуются корпоративные клиенты МТС по всей России.