Жалоба на катастрофические решения судов. 14 лет по делу «Зимней вишни». Главное 12 мая

Путину пожалуются на решения судов, которые могут стать катастрофическими для бизнеса. Мишустин назвал причиной роста цен жадность ритейлеров и производителей. Что случилось за день.

Органы власти в России в судебных спорах с бизнесом по поводу недвижимости манипулируют институтом исковой давности, используя его для изъятия дорогостоящих активов. Об этом говорится в докладе, который бизнес-омбудсмен Борис Титов готовит для президента Владимира Путина. Кроме того, суды зачастую квалифицируют здания и сооружения, построенные до 1995 г., пока не вступила в силу первая часть Гражданского кодекса, как самовольные постройки, и эта проблема может иметь для бизнеса катастрофический характер.

Прокурор потребовал до 14,5 лет для обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Гособвинение потребовало приговорить к 14,5 годам Юлию Богданову, гендиректора компании-совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», где в марте 2018 г. при пожаре погибло 60 человек. Для гендиректора ООО «Зимняя вишня» требуют 14 лет, директора компании-собственника ТРЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева — 13 лет, охранника Сергея Антюшина, отключившего противопожарную сигнализацию — 9,5 лет.

К 6 годам 8 месяцам потребовали приговорить Игоря Полозиненко, руководителю компании «Системный интегратор», устанавливавшей системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко — 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Для инженера компании Александра Никитина запросили 5,5 года лишения свободы, пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина — 5 лет и 6 лет лишения свободы соответственно.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Сам торговый центр перестроили из здания бывшей кондитерской фабрики, после пожара Следственный комитет заявил, что это было сделано незаконно, у комплекса не было разрешения на строительство.

Мишустин назвал причиной роста цен жадность отдельных ритейлеров и производителей

Жадность отдельных производителей и торговых сетей стали одной из причин роста цен на социально значимые продукты в РФ. Такое мнение премьер-министр Михаил Мишустин высказал во время отчета правительства в Госдуме.

И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей, — заявил он, напомнив, что «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Меры правительства по сдерживанию цен позволили избежать взрывной инфляции, но полученные результаты никого полностью не устраивают, добавил он. Производители должны зарабатывать на экспорте, но не в ущерб российским покупателям, отметил премьер.

Сегодня также стало известно, что экспорт российского мороженого в первом квартале 2021 г. вырос на 13%, до 5,6 тыс. тонн на общую сумму $14 млн. Экспорт в США в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,9 тыс. тонн на общую сумму $4,7 млн. В Казахстан было поставлено 986 тонн на $2 млн, в Китай — 576 тонн на $2,6 млн.

Глава Алтая произнес несвязную речь на мероприятии. Это объяснили его плотным графиком

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин произнес странную и несвязную речь на открытии арт-объекта в селе Майма 2 мая, после чего возникли вопросы к его состоянию. В правительстве региона отказались комментировать манеру его речи, отметив, что у него плотный рабочий график.