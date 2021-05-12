«Нигора» в Екатеринбурге открылась после 14 месяцев простоя

Ресторан на ул. Луначарского был закрыт в марте прошлого года из-за пандемии и не открылся после снятия ограничений. Но 11 мая он вновь открыл двери для гостей.

Узбекский ресторан «Нигора», расположенный на ул. Луначарского в Екатеринбурге, открылся после года простоя. Заведение закрылось в марте 2020 г. из-за пандемии, но после снятия ограничений так и не восстановило работу.

66.RU пишет, что ресторан открылся во вторник, 11 мая. За время простоя в нем сделали небольшой ремонт, с 12 мая «Нигора» работает с полной загрузкой.

В конце 2020 г. руководство «Нигоры» заявляло, что ресторан закрыт не навсегда, просто там идет ремонт и обновляются столы. Все эти месяцы заведение оплачивало аренду помещения.

Напомним, в конце января стало известно, что ресторан Сергея Светлакова в Екатеринбурге не будет возобновлять работу после закрытия во время пандемии. «Причина — высокая арендная плата в период ограничений», — пояснил шоумен. Тогда Светлаков заявил, что в Москве арендодатели более сговорчивы.

В конце апреля DK.RU писал о закрытии еще одного знакового ресторана города. В Екатеринбурге закрылся ресторан «Портофино», Проблем с посещаемостью или кухней у ресторана не было, он закрылся из-за того, что собственник помещения решил продать его. Возможно, «Портофино» откроется на новом месте.