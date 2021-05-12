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Успешных и эффективных предпринимателей Екатеринбурга отметят бизнес-премией

Успешных и эффективных предпринимателей Екатеринбурга отметят бизнес-премией
Иллюстрация: СОСПП

25 мая состоится вручение «Премии №1». Она призвана консолидировать усилия крупного бизнеса региона, направленные на улучшение деловой среды повышение статуса уральского бизнеса в мире.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Мероприятие проводит Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) при поддержке правительства Свердловской области. Соорганизатором премии в этом году выступает Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Генеральный партнер – аудиторско-консалтинговая фирма КПМГ.

Мероприятие включено в официальную программу празднования Дня предпринимателя в Свердловской области.

Номинации 2021 года:

1. Инвестиционный проект «Номер один»

Номинация вручается предприятию Свердловской области за реализацию крупного инвестиционного проекта, способствующего созданию высокопроизводительных рабочих мест. Основные критерии: уникальность реализуемого проекта и масштаб по показателям «объём инвестиций в основной капитал» и «создание новых рабочих мест».

2. Экологический проект «Номер один»

Номинация вручается предприятию Свердловской области за реализацию значимых экологических мероприятий, способствующих улучшению экологической ситуации на территории региона.  Основные критерии: системность, масштабы и эффективность экологической политики предприятия.

3. «Номер один» в борьбе с пандемией

Номинация вручается предприятию, освоившему и/или нарастившему в 2020 году выпуск продукции, необходимой в борьбе с пандемией, для сдерживания и пресечения распространения инфекции, излечения людей. Основные критерии: 1) продукция является необходимой в борьбе с пандемией, а именно: обеспечивает проведение мед анализов, количество которых возросло в связи с пандемией; обеспечивает работу врачей в ковид-госпиталях, красных зонах; обеспечивает пресечение распространения инфекции, обеспечивает излечение от болезни; 2) прирост выпуска такой продукции; 3) объем выпуска такой продукции.

4. «Номер один» за стойкость в условиях пандемии»

Номинация вручается субъекту малого и среднего предпринимательства (СМСП), продемонстрировавшему в 2020 способность противостоять пандемии коронавируса, сохранить бизнес и показать его положительную динамику. 

5. «Номер один» — Гран-при

Главная номинация Премии вручается предприятию Свердловской области, реализующему масштабные инновационные проекты.

Список номинантов премии формируется учредителями на основании открытой информации, данных исполнительных органов власти, общественных объединений, институтов развития. Шорт-лист (три номинанта) составляют члены экспертных комиссий, лауреатов в каждой номинации определяет оргкомитет премии.

Церемония вручения «Премии №1» состоится 25 мая в Синара-Центре.

Автор: Андрей Каяк
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