Обострение на Ближнем Востоке: ХАМАС выпустил по Израилю больше 1000 ракет

После ракетного обстрела со стороны Сектора Газа в Израиле погибли 5 человек, в результате ответного удара погибли 35 человек. Израиль успешно защищает система противоракетной обороны.

С 11 мая со стороны Сектора Газа начались обстрелы Израиля, по территории государства выпустили более 1000 ракет, в результате погибли 5 человек. Ответственность за это взяло на себя палестинское движение ХАМАС (признано террористической организацией в США, Израиле, Канаде и ЕС, в России ее таковой не считают).

Из выпущенных ракет порядка 850 пересекли границу Израиля и упали на здания и автомобили, еще 200 ракет попали на территорию сектора Газа. Под обстрел попал Тель-Авив и города, расположенные рядом с ним. Большая часть ракет была сбита противоракетной системой Израиля «Железный купол».

Система Железный купол перехватывает ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля. pic.twitter.com/cWLXv4Hlyw — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

В ночь на среду израильские военные нанесли ряд авиаударов, нацеленных на высокопоставленных лидеров ХАМАС и их дома, а также подземную военную инфраструктуру, сообщает The Jerusalem Post. По данным Министерства здравоохранения Газы, погибли 35 человек и 233 были ранены.

В то же время лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность за обострение конфликта на Израиль, заявив, что именно он «разжег огонь в Иерусалиме и Аль-Аксе». Он подчеркнул, что в ХАМАС готовы к любому развитию событий, эскалации или остановке конфликта.

Почему обострился конфликт