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Обострение на Ближнем Востоке: ХАМАС выпустил по Израилю больше 1000 ракет

Обострение на Ближнем Востоке: ХАМАС выпустил по Израилю больше 1000 ракет
Иллюстрация: Israel Defence Forces

После ракетного обстрела со стороны Сектора Газа в Израиле погибли 5 человек, в результате ответного удара погибли 35 человек. Израиль успешно защищает система противоракетной обороны.

#НОВОСТИ

С 11 мая со стороны Сектора Газа начались обстрелы Израиля, по территории государства выпустили более 1000 ракет, в результате погибли 5 человек. Ответственность за это взяло на себя палестинское движение ХАМАС (признано террористической организацией в США, Израиле, Канаде и ЕС, в России ее таковой не считают). 

Из выпущенных ракет порядка 850 пересекли границу Израиля и упали на здания и автомобили, еще 200 ракет попали на территорию сектора Газа. Под обстрел попал Тель-Авив и города, расположенные рядом с ним. Большая часть ракет была сбита противоракетной системой Израиля «Железный купол». 

 

В ночь на среду израильские военные нанесли ряд авиаударов, нацеленных на высокопоставленных лидеров ХАМАС и их дома, а также подземную военную инфраструктуру, сообщает The Jerusalem Post. По данным Министерства здравоохранения Газы, погибли 35 человек и 233 были ранены. 

В то же время лидер ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность за обострение конфликта на Израиль, заявив, что именно он «разжег огонь в Иерусалиме и Аль-Аксе». Он подчеркнул, что в ХАМАС готовы к любому развитию событий, эскалации или остановке конфликта. 

Почему обострился конфликт

Текущий виток застарелого арабо-израильского конфликта начался после того как по решению израильского суда в Восточном Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах. Это привело к массовым беспорядкам, а движение ХАМАС решило выступить в роли защитника.
Автор: Андрей Пермяков
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