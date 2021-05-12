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Концерт со звездами и парад техники. Екатеринбург ждет очередной праздник

Концерт со звездами и парад техники. Екатеринбург ждет очередной праздник
Иллюстрация: wikipedia.org

Строители города в начале августа масштабно отметят профессиональный праздник. Имен хедлайнеров пока не называют, но уже пообещали не перекрывать дороги.

#ГОРОД#НОВОСТИ

В этом году День строителя в Екатеринбурге отпразднуют масштабно: горожан ждет концерт со звездами и парад техники.

Мероприятие пройдет 7 августа в Историческом сквере города, решили на первом заседании Оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, которое прошло в Администрации Екатеринбурга.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул: «Задав в 2012 году всей стране планку организации профессионального праздника, мы должны и дальше развивать инициативу, но пока с учетом ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса».

Пресс-служба Гильдии строителей Урала сообщает, что сейчас идут переговоры с несколькими звездными хедлайнерами, имена тех, кто выступит на концерте, пока не раскрывают. Парад строительной техники можно будет посмотреть на одной из площадок в центре города, точное место пока также неизвестно.  Организаторы обещают, что перекрывать улицы на время празднования не планируется.

В этом году День строителя пройдет в десятый раз. Когда-то мы начинали с Площади 1905 года, мне кажется, очень хорошая идея спустя 10 лет вернуться в центр города, чтобы, сохранив основу, провести перезагрузку. Наша задача сделать праздник более современным. Мы очень надеемся, что он получит второе дыхание и строители снова сделают подарок и своим коллегам, и городу, — поделилась руководитель рабочей группы по подготовке праздника и исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала» Вера Белоус.

В преддверии Дня строителя состоятся и другие традиционные мероприятия:

  • 18 июня пройдет национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер-2021»;
  • с 10 по 31 июля — XVIII Летняя спартакиада предприятий строительного комплекса;
  • с 8 июля по 7 августа — конкурс «Миссис стройкомплекс»;
  • 8 августа — велопробег в честь Дня строителя. 

Кроме того, в июне горожан ждет «Уральская Ночь музыки», на городских сценах выступят «Смысловые галлюцинации», Nautilus Pompilius, «Агата Кристи», «Необарды», Тимур Шаов, Игорь Растеряев, Billy’s Band, Zebra Band.

В то же  время часть массовых мероприятий в городе решено было отменить. В частности, легкоатлетическую эстафету и несколько других спортивных мероприятий. DK.RU писал, что под угрозой оказалась и «Майская прогулка», но она все же состоится 16 мая.

Автор: Александра Клименко
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