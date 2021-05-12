DK.RU проведет форум для инвесторов

«Куда вкладывать деньги», — для людей с капиталами этот вопрос никогда не теряет актуальности. Инвестиционные инструменты меняются, и в них надо хорошо ориентироваться, чтобы получить прибыль.

Специально для тех, кто давно задумывается об инвестировании, но по каким-то причинам никак не решается сделать первый шаг, DK.RU проведет большой инвестиционный форум. Мероприятие направлено на повышение знаний об инвестиционных инструментах, альтернативных программах для премиальных клиентов, а также инвестициях в цифровые активы. Главная задача форума — ответить на вопросы аудитории об управлении личными финансами, помочь подобрать для себя оптимальные продукты и надежную компанию.

Спикеры форума — руководители инвестиционных и девелоперских компаний — поделятся своими знаниями по следующим вопросам:

Финансовые инвестиции (ивестпродукты, риски, система доверительного управления и т.д.);

Инвестиции в недвижимость (секреты инвестирования в коммерческую и зарубежную недвижимость, основные ошибки инвесторов);

Инвестпроекты малого бизнеса.

Слушатели смогут задать спикерам вопросы и обсудить личные стратегии инвестиционного поведения.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке. В течение двух дней после отправки формы на электронную почту заявителя будет выслан билет.

Дата проведения: 21 мая 2021 г.

Место проведения: БЦ «Президент»

Время проведения: с 9.00 до 14.00

Компании, желающие выступить партнерами проекта, могут уточнить условия участия по телефону +7 (912) 679-83-72 (Евгения Панасевич).