DK.RU проведет форум для инвесторов
«Куда вкладывать деньги», — для людей с капиталами этот вопрос никогда не теряет актуальности. Инвестиционные инструменты меняются, и в них надо хорошо ориентироваться, чтобы получить прибыль.
Специально для тех, кто давно задумывается об инвестировании, но по каким-то причинам никак не решается сделать первый шаг, DK.RU проведет большой инвестиционный форум. Мероприятие направлено на повышение знаний об инвестиционных инструментах, альтернативных программах для премиальных клиентов, а также инвестициях в цифровые активы. Главная задача форума — ответить на вопросы аудитории об управлении личными финансами, помочь подобрать для себя оптимальные продукты и надежную компанию.
Спикеры форума — руководители инвестиционных и девелоперских компаний — поделятся своими знаниями по следующим вопросам:
- Финансовые инвестиции (ивестпродукты, риски, система доверительного управления и т.д.);
- Инвестиции в недвижимость (секреты инвестирования в коммерческую и зарубежную недвижимость, основные ошибки инвесторов);
- Инвестпроекты малого бизнеса.
Слушатели смогут задать спикерам вопросы и обсудить личные стратегии инвестиционного поведения.
Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке. В течение двух дней после отправки формы на электронную почту заявителя будет выслан билет.
Дата проведения: 21 мая 2021 г.
Место проведения: БЦ «Президент»
Время проведения: с 9.00 до 14.00
Компании, желающие выступить партнерами проекта, могут уточнить условия участия по телефону +7 (912) 679-83-72 (Евгения Панасевич).