Переехали из Сочи на Урал. Три команды Высшей лиги КВН выступят в Екатеринбурге

Игра с участием команд Высшей лиги КВН пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в июне. Встречу, которая должна была пройти осенью 2020 г., будут снимать для Первого канала.

Стали известны команды-участники «Встречи выпускников КВН 2021», которая состоится в Екатеринбурге.

На площадке конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» выступят финалисты Высшей лиги КВН, команды «Борцы» (Сургут), «Вятка» (Кировская область), «Азия MIX» (Киргизия). Мероприятие состоится 19 июня 2021 г., клубы пригласил в город губернатор региона Евгений Куйвашев.

Ветераны игр на сцене МВЦ будут соревноваться в традиционных конкурсах: приветствие, разминка, СТЭМ, музыкальное домашнее задание.

«Борцы — Северный десант» — команда КВН из Сургута, которая дебютировала в Высшей лиге КВН в 2013 г. под именем «Сборная СНГ по вольной борьбе», но затем сменила название. В Высшей лиге команда дважды выходила в финал в 2018 и 2019 гг.

«Вятка» — команда КВН, представляющая Кировскую область, вице-чемпион Премьер-лиги сезона-2010 и чемпион Высшей лиги сезона-2018. Команда была создана в 2010 г., уже в 2011 г. попала в состав Высшей лиги КВН.

«Азия MIX» — команда, представляющая Киргизию — чемпион Высшей лиги КВН 2016 г. Это первая команда КВН из Киргизии в Высшей лиге КВН. Свой путь в Высшей лиге она начала в 2013 г.

Отметим, что в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, количество мест в зрительном зале сокращено. Игра пройдет в формате съемки для эфира на Первом канале.

«Встречу выпускников КВН» Екатеринбург принимал также в 2019 г., это был первый раз, когда игра поменяла прописку и прошла не в Сочи. Нынешняя игра должна была состояться в ноябре-2020, но была перенесена из-за пандемии.

DK.RU писал ранее, что в Екатеринбург постепенно возвращаются массовые мероприятия. Так, с 7 по 12 ноября 2021 г. площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд», который планировал посетить президент Владимир Путин.

Напомним, в начале мая в Екатеринбурге открылся первый стендап-клуб, где будут выступать как профессиональные артисты, так и те, кто только начал заниматься юмором. Он находится на пятом этаже ТЦ «Успенский».