Инфраструктура целого города в одном ЖК. Каким будет «Парк столиц»

Все необходимое — в одном месте. По такому принципу в районе Южного автовокзала возводится ЖК «Парк Столиц». В третьем квартале 2021 г. в эксплуатацию будет сдана первая очередь комплекса.

«Парк Столиц» — это флагманский проект компании «Атлас Девелопмент», где будет реализована концепция жилой экосистемы, которая органично объединит офлайн- и онлайн сервисы и бизнесы, существовавшие ранее отдельно друг от друга.

Комплекс состоит из 10 жилых домов разной этажности, объединенных по периметру пешеходной галереи, внутри которой расположатся все необходимые сервисы, повышающий уровень комфорта в ЖК. Каждый дом комплекса — это аллюзия на историю мировых столиц: моды, торговли, финансов и др.

Осознанный подход «Атлас Девелопмент» к качеству жизни резидентов проявляется в каждой детали. Так, например, в пешеходной галерее появятся все самые востребованные в повседневной жизни сервисы: большой гипермаркет, кафе и рестораны, фитнес- и spa-центры, муниципальный и коммерческий детские сады, медицинский центр «Мира», цифровая стоматология №1, салон красоты, разнообразные бутики и многое другое. Причем воспользоваться этими благами можно прямо в «домашних тапочках»: достаточно спуститься на лифте.

Преимущество проекта — огромный двор-парк площадью 2 гектара. По его центру разместится дизайнерский водоем с ручьем, по которому маленькие жители «Парка Столиц» смогут пускать кораблики. При этом водоем будет не просто декорацией, притягивающей взгляд. Зимой резиденты комплекса смогут кататься по нему на коньках. А благодаря масштабному озеленению — взрослым деревьям, привезенным из Германии, различным кустарникам, газонам в английском стиле и ландшафтному дизайну — двор по-настоящему станет приватным парком.

Возведение «Парка Столиц» идет опережающими темпами. В третьем квартале 2021 г. смогут уже заселиться жители первой очереди — это дома Лондон и Милан. Будет готова и пешеходная галерея между ними. Также в наших планах во втором квартале начать строительство следующей очереди — это дома Гонконг и Токио, а в третьем квартале — домов Дубай и Барселона. В октябре мы полностью сдадим благоустройство улицы Московской от Щорса до Айвазовского. Горожане и жители первой очереди в полной мере смогут оценить прогулочные и зеленые зоны, — рассказывает о планах реализации проекта Владимир Городенкер, генеральный директор компании «Атлас Девелопмент».

«Парк Столиц» — это продуманный, современный и высокотехнологичный жилой квартал. Проектом предусмотрены специальные мусорокамеры на каждом этаже, которые будут очищаться несколько раз в день, и продвинутые технологии энергосбережения. Также в комплексе есть как высокоскоростные, так и сервисные лифты, предназначенные для перевозки крупногабаритных материалов. Это решение позволяет разделить потоки резидентов, гостей и сотрудников сервисных служб. Безопасность на самом высоком уровне обеспечивается видеокамерами, круглосуточной охраной и внимательным консьерж-сервисом, а с помощью мобильного приложения можно оплачивать коммунальные услуги и использовать расширенный спектр функций умного дома и общаться с соседями.

Благодаря огромному подземному паркингу на 900 машиномест и большой гостевой парковке возле дома, будущие жители «Парка Столиц» всегда найдут, где припарковать авто. При этом, покинув автомобиль внутри подземного паркинга на пути к лифтам, они попадут в уютное пространство, оформленное в соответствии с последними тенденциями в дизайне, откуда можно подняться как в галерею, так и на свой этаж.

В ЖК «Парк Столиц» мы предусмотрели более 100 уникальных планировок. К примеру, в домах, которые скоро поступят в продажу, есть эргономичные и уютные однокомнатные квартиры и студии площадью от 37 м2, которые отлично подойдут молодой семье или же тем, кто пока не нашел свою вторую половинку. А для тех, у кого есть дети, сегодня уже доступны просторные и функциональные квартиры площадью до 138 кв. м, чтобы у каждого было свое приватное пространство. У нас вы сможете найти свою идеальную квартиру, — продолжает Владимир Городенкер.

На текущий момент средняя стоимость квадратного метра в домах Лондон и Милан составляет 105 тыс. руб. Однако из-за высокого спроса, уникальной концепции и качественного сервиса цены на квартиры в этом проекте увеличиваются.