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Как небольшой компании выйти на IPO, расскажут на конференции Cbonds

Как небольшой компании выйти на IPO, расскажут на конференции Cbonds
Иллюстрация: Cbonds

4 июня 2021 г. в Екатеринбурге состоится конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП». Мероприятие пройдет в очном формате в отеле Novotel Екатеринбург Центр.

Российский финансовый рынок активно развивается, и привлекает как новых инвесторов (количество инвесторов на Московской бирже в 2020 году превысило 5 млн. человек), так и новых эмитентов. При этом, если раньше такие инструменты как выпуск облигаций или проведение IPO были доступны только крупнейшим корпорациям, то сейчас этим инструментом могут пользоваться и компании среднего, а иногда даже малого бизнеса.

В рамках конференции «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» сикеры расскажут о процедуре выпуска, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП, а также поделятся накопленным опытом по выводу компаний МСП на рынок публичных заимствований.

Подробнее с программой можно ознакомится по ссылке. Внимание: количество офлайн мест ограничено.

Условия участия:

Для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических и консультационных) участие бесплатное, не более 2 представителей от одной организации.

Для остальных делегатов стоимость участия составляет 35 000 рублей. Подробности участия и регистрация доступны по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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