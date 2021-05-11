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«Каждый четвертый — в кредит». Кто и как покупает машины в Екатеринбурге

«Каждый четвертый — в кредит». Кто и как покупает машины в Екатеринбурге
Иллюстрация: DK.RU

Банкиры составили портрет среднестатистического екатеринбургского автовладельца. Сколько он зарабатывает, где живет и какие модели машин предпочитает. Исследование.

#АВТО#НОВОСТИ

Среднестатистический екатеринбургский автовладелец — это семейный работающий мужчина в возрасте 26-35 лет с водительским стажем порядка 5 лет, который ездит на подержанной иномарке зарубежной сборки (преимущественно — седане), купленной на собственные средства и для нужд семьи. Типичный владелец авто зарабатывает в среднем 25-50 тыс. рублей в месяц, живет в собственной квартире, старается соблюдать правила дорожного движения, не намерен в ближайшее время менять автомобиль, а ремонт, сервисное обслуживание и ТО планирует осуществлять в ближайшей к дому автомастерской. К такому выводу пришли специалисты РГС Банка, банка для автомобилистов, опросив порядка 2 тыс. респондентов в разных городах страны.

По результатам исследования выяснилось, что 58% екатеринбургских автовладельцев при последней покупке приобрели подержанный автомобиль (39% выбрали иномарку зарубежной или российский сборки, 19% — автомобиль отечественного производства). 42% екатеринбургских водителей отдали предпочтение новой машине (30% купили иномарку, 12% — автомобиль российского автопрома).

48% автомобилистов из Екатеринбурга при этом выбрали седан, 18% водителей — хэтчбек, а 14% — универсал. Далее по популярности расположились кроссоверы и внедорожники — за них проголосовали по 6% респондентов, а также минивэны — их отметили по 4% опрошенных. В меньшинстве остались прочие модели (пикап, купе и лифтбэк), набрав около 4%.

При этом большинство обладателей личного транспорта приобрели машину на собственные средства — так ответили 55% респондентов, в том числе 52% женщин и 58% мужчин. При этом каждый четвертый опрошенный (28%) купил машину в кредит (в том числе 32% женщин и 25% мужчин). Взяли в долг у родственников и друзей для приобретения личного транспорта 13%, еще 4% получили автомобиль в подарок.

Покупатели с учетом последних рыночных тенденций все чаще выбирают подержанные авто с адекватным сочетанием цены и качества и оформляют покупку с использованием кредитных средств, все более популярных в сегменте авто с пробегом. Так, по итогам 2020 г. доля кредитов на б/у авто в общих выдачах автокредитов составила уже 29%, — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

Добавим, что в последнее время стоимость б/у автомобилей растет быстрее, чем цена на новые машины. В первом квартале 2021 г. поддержанные  авто подорожали на 5,2%, а в дилерском сегменте — на 10%, писал DK.RU. Это произошло главным образом из-за существенного подорожания новых автомобилей — покупатели, ранее планировавшие приобрести новую машину, были вынуждены остановить свой выбор на подержанной.

Автор: Анна Хлебникова
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