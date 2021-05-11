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В Екатеринбурге проверят все школы после трагедии в Казани

В Екатеринбурге проверят все школы после трагедии в Казани
Автор фото: Максим Богодвид. Иллюстрация: РИА Новости

Губернатор Евгений Куйвашев поручил оперативно провести проверку безопасности образовательных учреждений Свердловской области. Эксперты сомневаются, что проверки помогут предотвратить трагедии.

#ШКОЛА#ТРАГЕДИЯ#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству оперативно провести проверку безопасности образовательных учреждений Свердловской области после ЧП со стрельбой в школе Казани. Он выразил соболезнования жителям Казани, чьи дети и родные погибли в результате трагедии.

Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в телеграмме в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

По поручению Евгения Куйвашева министерство образования и молодежной политики и министерство общественной безопасности совместно с ведомствами и главами муниципалитетов проведут дополнительные проверки в образовательных организациях, чтобы усилить меры безопасности там, где это необходимо.

Напомним, утром 11 мая 19-летний учащийся колледжа устроил стрельбу в казанской школе, выпускником которой является. Погибли как минимум семь человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) по факту стрельбы в школе № 175 в Казани, сообщает JustMedia.ru. Глава ведомства России Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела в центральный аппарат.

Руководитель екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл» Екатерина Петрова отметила, что у казанской школы, где произошла трагедия, с 2011 г. не было ни одного контракта на охрану.

Я не нашла ни одного контракта на охрану обычных школ в Казани (кроме школы олимпийского резерва с бюджетом в 2 млн на ЧОП). Это значит, что денег на охрану казанских школ в бюджете не предусмотрено в принципе. Деньги везде собирают с родителей и, скорее всего, заключают обычные договора. На каких условиях и что именно должны охранять такие ЧОПы (имущество школы от школьников или детей от террористов?) никто не узнает, зато денежки несите исправно. Не знаю, помогло бы присутствие охранника или нет, в школе моего сына, например, сидела бабушка в форме, вряд ли она спасла бы ситуацию. Но если бы там сегодня был настоящий охранник с квалификацией и лицензией, возможно, убийца бы попросту туда не пошел, — считает Екатерина Петрова.

Она добавила, что в отличие от обычных школ, в бюджете Татарстана предусмотрены деньги на охрану загородного комплекса президента республики — такие контракты заключаются ежегодно.

Анастасия Беренова, эксперт по детской безопасности и руководитель проекта по профилактике травли АНО «Территория безопасности», считает, что уповать на турникеты и охрану не стоит.

Сколько их должно быть? Два, три, забор с проволокой? Если человек захочет, он найдет способ зайти в помещение с оружием. Не подсказываю, но, например, в окно первого этажа. При этом с каждым новым турникетом теряется положительный образ школы — именно то, что может остановить [преступника], — полагает  Анастасия Беренова.

В колонке на DK.RU она подробно рассказала, на какие более важные вещи нужно обратить внимание, чтобы не допускать подобных трагедий.

Автор: Анна Хлебникова
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