В Екатеринбурге проверят все школы после трагедии в Казани

Губернатор Евгений Куйвашев поручил оперативно провести проверку безопасности образовательных учреждений Свердловской области. Эксперты сомневаются, что проверки помогут предотвратить трагедии.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству оперативно провести проверку безопасности образовательных учреждений Свердловской области после ЧП со стрельбой в школе Казани. Он выразил соболезнования жителям Казани, чьи дети и родные погибли в результате трагедии.

Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в телеграмме в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

По поручению Евгения Куйвашева министерство образования и молодежной политики и министерство общественной безопасности совместно с ведомствами и главами муниципалитетов проведут дополнительные проверки в образовательных организациях, чтобы усилить меры безопасности там, где это необходимо.

Напомним, утром 11 мая 19-летний учащийся колледжа устроил стрельбу в казанской школе, выпускником которой является. Погибли как минимум семь человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) по факту стрельбы в школе № 175 в Казани, сообщает JustMedia.ru. Глава ведомства России Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела в центральный аппарат.

Руководитель екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл» Екатерина Петрова отметила, что у казанской школы, где произошла трагедия, с 2011 г. не было ни одного контракта на охрану.

Я не нашла ни одного контракта на охрану обычных школ в Казани (кроме школы олимпийского резерва с бюджетом в 2 млн на ЧОП). Это значит, что денег на охрану казанских школ в бюджете не предусмотрено в принципе. Деньги везде собирают с родителей и, скорее всего, заключают обычные договора. На каких условиях и что именно должны охранять такие ЧОПы (имущество школы от школьников или детей от террористов?) никто не узнает, зато денежки несите исправно. Не знаю, помогло бы присутствие охранника или нет, в школе моего сына, например, сидела бабушка в форме, вряд ли она спасла бы ситуацию. Но если бы там сегодня был настоящий охранник с квалификацией и лицензией, возможно, убийца бы попросту туда не пошел, — считает Екатерина Петрова.

Она добавила, что в отличие от обычных школ, в бюджете Татарстана предусмотрены деньги на охрану загородного комплекса президента республики — такие контракты заключаются ежегодно.

Анастасия Беренова, эксперт по детской безопасности и руководитель проекта по профилактике травли АНО «Территория безопасности», считает, что уповать на турникеты и охрану не стоит.

Сколько их должно быть? Два, три, забор с проволокой? Если человек захочет, он найдет способ зайти в помещение с оружием. Не подсказываю, но, например, в окно первого этажа. При этом с каждым новым турникетом теряется положительный образ школы — именно то, что может остановить [преступника], — полагает Анастасия Беренова.

В колонке на DK.RU она подробно рассказала, на какие более важные вещи нужно обратить внимание, чтобы не допускать подобных трагедий.