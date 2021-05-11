«Картины продают даже школьники». ТЦ Екатеринбурга меняют формат привлечения горожан

«ТЦ должен превратиться в условный дом культуры». Пандемия изменила формат работы торговых центров. Владельцы коммерческой недвижимости отдают все больший приоритет общественным пространствам.

Пандемия и бурный рост онлайн-торговли вынудили владельцев торговой недвижимости менять формат работы. Маркетолог и психолог Ирина Тебенева считает, что для привлечения людей торговые центры будут все больше перестраиваться в общественные пространства. В пример она приводит в Brand's Stories Outlet, где в конце 2020 г. на площади 400 кв. м открылась галерея современного искусства.

Она рассказала DK.RU, что привлечением художников в эту галерею занимается екатеринбуржская художница Наталья Быкова.

Очень много художников, особенно тех, кто живет в небольших городах, не знают, как продвигать свои работы. В именитые галереи их не берут. Кроме того, зачастую выставки для посетителей платные, и обычные люди туда не заходят. А в аутлете сделали галерею с бесплатным входом, поэтому туда могут зайти люди, которые пришли в торговый центр, случайно попали на выставку, заинтересовались и даже что-то купили. Так художники получают признание и продажи от людей, которые искусством до этого особо не интересовались, — считает Ирина Тебенева.

Она добавляет, что в галерее проходят и другие активности: мастер-классы, инсталляции и перформансы. Планируется сотрудничество с «Лицеем имени С. П. Дягилева». В галерее уже выставлялись картины 13-15-летних школьников, которые занимаются рисованием, и на них тоже находились покупатели.

У меня ощущение, что сейчас в галерею приезжает больше людей, чем на шопинг. И такие вещи в будущем будут больше притягивать внимание посетителей, чем сами покупки. ТЦ должен превратиться в условный дом культуры, где, как сейчас модно говорить, есть экосистема, которая формирует коммьюнити, — уверена маркетолог.

Добавим, что это не единственный пример в Екатеринбурге, когда торговые центры обращают внимание на развитие общественных пространств. К примеру, руководство ТРЦ Мега Екатеринбург вложило 540 млн руб. собственных средств в создание парка на прилегающей территории, которую частично занимала парковка.