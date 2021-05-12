Что будет с хрущевками, ипотекой и торговыми центрами в Екатеринбурге?

«Ставки аренды вряд ли начнут расти раньше 2022 г.». Прогнозы для коммерческой недвижимости, фиксация ценовых рекордов для жилой, будущее пятиэтажек и три новых небоскреба на Урале — Дайджест рынка.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: яркие заявления первых лиц государства, региона и города, прогнозы экспертов и участников рынка, новые большие проекты и актуальные мнения аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

На въезде в Екатеринбург появились три небоскреба

Девелопер «Атомстройкомплекс» завершил строительство трёх небоскребов на въезде в Екатеринбург. Как сообщили в компании, ЖК «Чемпион Парк» является для застройщика предметом гордости. Комплекс наделен высотностью в 37 этажей, эффектным внешним видом трех домов высотой по 130 метров каждый и выгодным месторасположением. Известно, что общая жилая площадь башен — порядка 55 тыс. м2. В настоящее время «Атомстройкомплекс» начал передачу собственникам квартир в последней, третьей башне ЖK «Чемпион Парк».

«Чемпион Парк» для нас — рекордсмен не только по высоте, но и по жесткости требований и строгости федерального надзора над проектом. Все, что возводится выше ста метров, можно считать профессиональным подвигом, требует очень серьезных компетенций. В России для строительства жилого небоскреба необходимо получать специальные технические условия — индивидуальные расчеты, гарантирующие надежность и безопасность всех конструкций и систем дома. Признаться, по объективным причинам, вызванным состоянием внешнего рынка, был соблазн третью башню не строить, затем — сделать ее другой, ниже первых двух, — комментирует особенности строительства небоскребов Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс». — Располагая собственным проектным институтом, одним из сильнейших в Екатеринбурге, мы обсуждали проект в профессиональном сообществе, привлекали к работе над третьей башней сторонних экспертов. И приняли решение сохранить задумку автора и «размер» домов-великанов.

Комплекс спроектирован и наполнен таким образом, чтобы максимум услуг жители могли получать, не выходя за его пределы. В холле каждой башни расположена зона ресепшн, где можно выпить кофе и решить любой бытовой вопрос — от вызова горничной до установки новой техники. Главный ресепшн расположен во второй башне, здесь же находится лобби-бар, где резиденты комплекса проводят встречи, обедают или заказывают доставку блюд в квартиры. Для жителей дома работает бесплатный фитнес-зал, попасть в который можно только из дома. Из каждой башни можно попасть в паркинг на 334 машиноместа, а также выйти в закрытый зеленый внутренний двор. Целиком благоустройство двора завершится этим летом: помимо зоны воркаута, детских площадок, здесь предусмотрены зоны отдыха для взрослых. А на случай плохой погоды есть детская игровая зона в холле третьей башни.

Строительство небоскребов потребовало от нас как компании-застройщика высоких компетенций и опыта, — дополняет г-жа Спирина. — Высота накладывает ряд особенностей на конструктив и инженерию. Так, здание имеет больший вес, следовательно, должно быть более прочным, а фасадные материалы — устойчивы к повышенной ветронагрузке. Беспрецедентное внимание уделили системам пожарной безопасности и сейсмоустойчивости объекта. «Чемпион Парк» — чемпион и по количеству реализованных автоматических систем: здесь непрерывно контролируется максимум параметров, от качества воздуха до положения здания в пространстве. Все это обеспечивает жителям не только безопасность, но и комфорт.

Любопытно, что «Чемпион Парк» стал для компании вторым высотным объектом жилого назначения. В 2010 г. «Атомстройкомплекс» запроектировал и построил 142-метровое здание ЖK «Февральская революция», который до 2012 г. удерживал звание самого высокого жилого дома России за пределами Москвы.

Екатеринбургские «хрущевки» ждет снос? Названы параметры включения домов в программу КРТ

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) вступил в силу в начале апреля 2021 г., а в конце прошлого месяца правительство Свердловской области утвердило критерии включения домов в программу. В список вошли: дома высотой до трех этажей и ниже, с деревянными стенами или перекрытиями, введенные в эксплуатацию до 1970 г.; дома высотой до пяти этажей, построенные с 1946 по 1970 гг.; дома высотой до пяти этажей, в которых нет водопровода, канализации, электричества или отопления; дома из дерева, где основные конструкции изношены более чем на 60%, и дома из других материалов, в которых износ конструкций превышает 70%.

Необходимо обновить изношенный, обветшавший фонд. Жилье, которое в том числе массово строилось для рабочих заводов, эвакуированных на Урал в военное и послевоенное время. Например, на Уралмаше, Эльмаше целые улицы застроены домами барачного типа. Они не признаны аварийными, но уже давно пришли в негодность, — сказал министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков (цитата по ЕАН).

В Екатеринбурге перечисленным критериям соответствует более 1,3 тыс. домов. Под них подходят и «хрущевки». Однако Михаил Волков считает, что вероятность включения в проекты КРТ домов высотой до пяти этажей невелика — экономическая эффективность проектов по развитию территорий под четырех- и пятиэтажками часто несоизмерима с затратами на расселение, особенно если сравнивать с расселением домов барачного типа, отметил министр.

Ранее DK.RU писал, что девелоперы Екатеринбурга считают закон о реновации важным шагом для развития города. Уже сейчас проекты, реализуемые на месте старой застройки, преображают город, делая его более комфортным, и получают признание профессионального сообщества. К примеру, проект «Атомстройкомплекса» «Live. Живой квартал» получил награды сразу в нескольких номинациях на федеральном конкурсе новостроек, организованном порталом «Единый ресурс застройщиков». В том числе комплекс вошел в тройку лучших новостроек России.

Сбербанк повышает ставки по ипотеке вслед за конкурентами

С 7 мая Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 п.п., сообщили в call-центре финструктуры. Повышение коснется ссуд на готовое жилье, кредитов на новостройки, за исключением программы «Господдержка-2020», на строительство дома и покупку гаража. Прежде базовая ставка по займам на готовое жилье составляла 7,3%, она сохранится для клиентов, которые уже получили одобрение по кредиту — оно действует 90 суток после того как банк принял положительное решение.

В пресс-службе Сбера подтвердили, что по ряду ипотечных продуктов с 7 мая меняются условия в связи с повышением ключевой ставки Банка России. В марте Центробанк повысил ее с 4,25% до 4,5%, в апреле — до 5%. Ранее президент Сбербанка Герман Греф говорил, что при ужесточении денежно-кредитной политики начнется повышение ставок по вкладам, и признавал, что на рост ключевой ставки до 5% банку «придется отреагировать».

Добавим, что С 19 марта, после первого повышения ключевой ставки ЦБ, ипотечные ставки увеличили Росбанк (на 0,51–1,01 п.п.), Юникредит Банк (на 0,2 п.п. по ипотеке на новостройку и готовое жилье), Транскапиталбанк (на 0,5–0,8 п.п.), Газпромбанк (на 0,5 п.п., до 5,2%, по «семейной ипотеке»), следует из данных «Дом.РФ».

Вторичное жилье Екатеринбурга вновь бьет рекорды

С начала года вторичное жилье в Екатеринбурге подорожало на 4,7%. К концу апреля квадратный метр дорос в среднем до 82 810 руб., говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.

В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,2%, за месяц — на 1%, с начала года стоимость подросла на 4,7%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд относительно пиковых значений в феврале 2015 г., — сообщили аналитики.

Напомним, месяц назад DK.RU писал о том, какими темпами дорожает жилье на вторичном рынке города. По данным Уральской палаты недвижимости, в марте средняя цена предложения одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляла 82 026 руб. Тогда эксперты высказывали мнение, что квартиры в стране будут дорожать и дальше. Причин тому несколько, в том числе остро стоящий для многих семей жилищный вопрос и отсутствие альтернативных способов вложения капитала.

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Стрит-ритейл и торговые центры оживают: арендаторы настроены на развитие

Рост вакантности площадей стрит-ритейла в Москве стал минимальным за прошедший год — 0,4 п.п. до 14%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании JLL. Количество закрытий арендаторов в первом квартале оказалось в три раза ниже, чем летом и осенью 2020 г., добавили в СBRE. Активность компаний повышается за счет приближающегося лета и снизившихся за время пандемии ставок, говорит руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев.

Так, средняя стоимость аренды на Большой Дмитровке за первый квартал снизилась на 6%, до 85 тыс. руб. за кв. м в год. При этом на рынке начали заключать сделки без дисконта — в помещениях, расположенных в лучших локациях, на которые сформирован лист ожидания, говорит коммерческий директор Realty4Sale Ирина Буренко. Сейчас при заключении договора арендаторы получают длительные арендные каникулы или льготную ставку на первые 6-8 месяцев работы: в среднем предполагается дисконт в 30% от основной ставки. Ставки аренды вряд ли начнут расти раньше следующего года, говорит г-жа Буренко.

В Санкт-Петербурге доля пустующих помещений за первый квартал выросла на 0,2 п.п. до 11,3%, а вновь открытых предприятий оказалось на 35% меньше, чем закрывшихся. Но в целом спрос на помещения стрит-ритейла остается стабильным, на центральные торговые улицы постепенно возвращаются fashion-операторы, которые закрывались из-за коронавирусных ограничений.

Посещаемость торговых центров также постепенно повышается. Так, по оценкам Watcom Shopping Index, на неделе с 19 по 25 апреля Shopping Index в Москве был на 17% ниже показателя аналогичного периода 2019 г. Вакантность в столичных ТЦ, по данным Knight Frank, достигла 12%, это на 5,8 п.п. выше, чем на начало 2020 г.

Крупный свердловский застройщик займется торговлей

Девелопер «Атомстройкомплекс» открыл в Березовском розничный магазин стройматериалов. Основу ассортимента составит продукция собственного производства — от твинблоков до тротуарной плитки. В компании пояснили: сегодня в структуру АСК входит несколько крупных производств основных строительных материалов. Главным образом продукция этих предприятий идет на стройплощадки самого девелопера, а также реализуется среди застройщиков Свердловской области и поставляется на рынок индивидуального домостроения. Ранее заводы отгружали только оптовые партии поставщикам и крупным потребителям.

Открытие розничного магазина «Атомстройкомплекс» позволит сделать продукцию доступнее для частных клиентов — по заводской цене потребители смогут купить минимальные партии товара — например, на строительство загородного дома, выполнение перепланировок и ремонтов, — сообщил исполнительный директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Алексей Кузнецов.

И добавил: в магазине также можно будет получить квалифицированную консультацию по работе с материалами.

В холдинге заявили, что в ближайшее время ждать появления других розничных точек не стоит.

Пока будет один, дальше посмотрим, — так ответили на вопрос DK.RU в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

Отметим, что запуск нового направления крупным бизнесом идет вразрез с тенденциями, сложившимися на Урале. В последнее время уральские холдинги предпочитают избавляться от непрофильных активов. К примеру, в марте холдинг УГМК продал банк «Кольцо Урала» Московскому Кредитному Банку, а также создал отдельную структуру, которой передал полномочия по управлению непроизводственной недвижимостью. В числе других объектов новому ООО «Центр авиации» был продан музей военной техники в Верхней Пышме.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс», DK.RU