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В Екатеринбурге оценили качество воздуха

В Екатеринбурге оценили качество воздуха
Иллюстрация: ГУ МЧС по Свердловской области

В выходные город накрыл смог, который объяснили лесными пожарами в Курганской области. В МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах Екатеринбурга. Что показало исследование?

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах Екатеринбурга после того, как город накрыл смог. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, превышение ПДК не зафиксировано.

Ранее в МЧС пояснили, что запах дыма и гари в городе вызван природными пожарами. В департаменте информполитики губернатора Свердловской области пояснили, что дым, который достиг Екатеринбурга, «пришел в город от лесных пожаров в Курганской области».

По словам председателя экосовета Екатеринбурга Ольги Старцевой, частый смог в городе связан с отсутствием водно-зеленого каркаса и малым количеством деревьев в центре города. В целом, рассказала она «ФедералПресс», количество деревьев на одного жителя в Екатеринбурге соответствует нормативам, но распределены они неравномерно.

Напомним, с 30 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим: запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, разведение костров. В ближайшие дни в области сохранится теплая сухая погода. В Уралгидромицентре сообщили, что уровень пожарной опасности в регионе уже достиг чрезвычайного пятого класса, и в ближайший период будет расти. 

Погоду определяет периферия антициклона, атмосфера устойчива, ветер слабый, это мешает перемешиванию приземного слоя атмосферы и ее очищению. В ближайшие дни характер погоды в южной половине области почти не изменится. Высокий четвертый класс пожарной опасности сохранится в ближайшие дни и на Южном Урале (Челябинской, Курганской областях), кое-где достигнет пятого класса, — сообщила главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

В МЧС в свою очередь опубликовали несколько рекомендаций для жителей региона, среди которых — держать окна квартиры или офиса закрытыми в ночные и утренние часы, максимально ограничить курение и избегать употребления спиртных напитков.

Автор: Анна Хлебникова
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