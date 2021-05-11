В Екатеринбурге оценили качество воздуха

В выходные город накрыл смог, который объяснили лесными пожарами в Курганской области. В МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах Екатеринбурга. Что показало исследование?

Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах Екатеринбурга после того, как город накрыл смог. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, превышение ПДК не зафиксировано.

Ранее в МЧС пояснили, что запах дыма и гари в городе вызван природными пожарами. В департаменте информполитики губернатора Свердловской области пояснили, что дым, который достиг Екатеринбурга, «пришел в город от лесных пожаров в Курганской области».

По словам председателя экосовета Екатеринбурга Ольги Старцевой, частый смог в городе связан с отсутствием водно-зеленого каркаса и малым количеством деревьев в центре города. В целом, рассказала она «ФедералПресс», количество деревьев на одного жителя в Екатеринбурге соответствует нормативам, но распределены они неравномерно.

Напомним, с 30 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим: запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, разведение костров. В ближайшие дни в области сохранится теплая сухая погода. В Уралгидромицентре сообщили, что уровень пожарной опасности в регионе уже достиг чрезвычайного пятого класса, и в ближайший период будет расти.

Погоду определяет периферия антициклона, атмосфера устойчива, ветер слабый, это мешает перемешиванию приземного слоя атмосферы и ее очищению. В ближайшие дни характер погоды в южной половине области почти не изменится. Высокий четвертый класс пожарной опасности сохранится в ближайшие дни и на Южном Урале (Челябинской, Курганской областях), кое-где достигнет пятого класса, — сообщила главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

В МЧС в свою очередь опубликовали несколько рекомендаций для жителей региона, среди которых — держать окна квартиры или офиса закрытыми в ночные и утренние часы, максимально ограничить курение и избегать употребления спиртных напитков.