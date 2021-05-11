В Екатеринбурге все-таки пройдет традиционная массовая прогулка

«Майская прогулка», которая вновь оказалась под угрозой из-за пандемии, состоится. Участникам предложено четыре маршрута по городу. В прошлом году мероприятие пришлось сдвинуть на осень.

Организаторы «Майской прогулки» подтвердили, что мероприятие состоится. Прогулка пройдет в Екатеринбурге 16 мая. Старт планируется от Уральского государственного педагогического университета (пр. Космонавтов, 26. Станция метро «Машиностроителей»). Финиш традиционно расположится у главного корпуса Уральского федерального университета (ул. Мира, 19).

Участникам предлагается на выбор один из четырех пешеходных маршрутов:

17 км «Эльмаш — Шарташ»: старт с 9-00 до 12-00;

23 км «Универсиада 2023»: старт с 9-00 до 12-00

37.5 км «Русское географическое общество»: старт с 8-00 до 10-00.

50 км «Классика»: старт с 7-00 до 9-00.

В прошлом году «Майская прогулка» была посвящена 100-летию УрФУ. В этом году один из маршрутов посвящен 75-летию Свердловского областного отделения Русского географического общества. Маршруты проложены по северным окрестностям города и проходят по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков.

Отметим, что в конце апреля из-за заявлений замруководителя регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса Павла Крекова об отмене массовых мероприятий «Майская прогулка» оказалась под угрозой. Однако затем в оргкомитете мероприятия пояснили, что продолжают готовиться к ее проведению.

Напомним, в 2020 г. из-за ситуации с коронавирусной инфекцией «Майскую прогулку» удалось провести лишь 27 сентября. Как сообщал DK.RU, несмотря на перенос, в мероприятии приняли участие более 10 тыс. человек.

«Майскую прогулку» также можно назвать одним из брендов Екатеринбурга. Впервые мероприятие состоялось 20 мая 1984 г. Инициаторами стали сотрудники и студенты Уральского политехнического института. За три десятка лет Майская прогулка стала одним из самых массовых ЗОЖ-мероприятий Екатеринбурга и дала начало еще одной подобной акции — велосипедной «Майской прогулке».

Принципиальное отличие мероприятия от других ЗОЖ-проектов — участники не соревнуются между собой, а организаторы не отслеживают хронометраж всех вышедших на маршруты. Продолжительность и темп пешеходы выбирают самостоятельно в зависимости от своих сил и погоды. На дистанциях работают контрольные пункты. Каждый участник, прошедший свой маршрут, становится обладателем памятного значка.