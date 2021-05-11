Экс-директор «Пятерочки» и «Магнита» возглавила нового ритейлера. Он войдет в топ-10

Крупнейшие ритейлеры Сибири и Дальнего востока объединились в холдинг, который возглавила Ольга Наумова. В сделку вошли более 600 магазинов, холдинг попадут в топ-10 розничных сетей по обороту.

Продовольственные торговые сети Сибирского и Дальневосточного федеральных округов: ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» — объединились в холдинг «Восточный союз», пишет РБК со ссылкой на участников сделки. Компанию, в которую войдет более 600 магазинов, возглавила Ольга Наумова, бывший гендиректор сетей «Пятерочка» и «Магнит». У каждого акционера в новой структуре, ООО «Восточные розничные сети», будет по 33,33%. Предприятие было зарегистрировано в начале мая в Иркутске.

Главная задача нового холдинга — получить «долгосрочный экономический эффект для участников за счет комплексного решения общих задач», говорит Ольга Наумова. Участники альянса будут иметь централизованные стратегии развития и общие бизнес-процессы: категорийный менеджмент, закупки, собственную торговую марку (СТМ), онлайн-торговлю, маркетинг, IT-решения, логистику и прочее. Ритейлеры объединят также базы данных и будут делиться лучшими бизнес-практиками.

«Восточный союз» намерен также организовать хабы для магистральных поставок и распределительных центров «последней мили», чтобы перестроить цепочку поставок на Сибири и Дальнем Востоке, чтобы увеличить долю рынка и заказывать у поставщиков партии товара, сопоставимые с основными федеральными ритейлерами, говорит гендиректор «Самбери» Лев Волков.

Все точки продолжат работать под своими брендами, переход под единый пока не планируется, уточнила Наумова. По данным участников «Восточного союза», в 2020 г. их совокупная выручка составила более 120 млрд руб. без НДС — что ставит компанию на девятое место вместе с «Монеткой» в топ-10 крупнейших российских продритейлеров.

Сейчас каждая из сетей стала лидером в своем регионе, а переход на следующий уровень «возможен только в парадигме партнерства», говорит исполнительный директор сети «Слата» Ярослав Шиллер. Стратегический альянс поможет участникам консолидировать общие функции и выстроить мультиформатного и мультибрендового игрока. Сейчас даже крупных сетям сложно решать такие проблемы, как длительная транспортировка товаров, нехватка местных производителей и поставщиков и другие, говорит Лев Волков.

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X5 Retail Group), которая в тот период как раз проходила трансформацию и обогнала по выручке своего основного конкурента, «Магнит». В июне 2018 г. Наумова перешла на работу в сам «Магнит», заняв пост гендиректора сети, но летом 2019 г. Ольга Наумова с 2013 по 2018 гг. возглавляла торговую сеть «Пятерочка» (входит в), которая в тот период как раз проходила трансформацию и обогнала по выручке своего основного конкурента, «Магнит». В июне 2018 г. Наумована работу в сам «Магнит», заняв пост гендиректора сети, но летом 2019 г. покинула его из-за разногласия с советом директоров по поводу стратегического развития компании.

Ольге Наумовой прочили также пост руководителя ГК «Дикси», которая в 2018 г. была в процессе объединения с сетями «Красное & белое» и «Бристоль». Но после ухода из «Магнита» она возглавила логистическую компанию LORUS SCM (основной акционер — редседатель совета директоров «Соллерса» Вадим Швецов). Сейчас Наумова сохранит позицию заместителя гендиректора компании и место члена совета директоров «Соллерса».