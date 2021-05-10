Бывший главврач омской клиники, где лечили Навального, пропал на охоте. А потом нашелся

Александр Мураховский, который занял пост главы омского минздрава, пропал в лесу во время охоты. Его искали почти три дня. Чиновником он стал после того как руководил лечением оппозиционера в Омске.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший на охоте 7 мая, найден живым, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Мураховского искали три дня при помощи МЧС, полиции и поисковых отрядов, но 10 мая он сам вышел к людям в районе села Баслы, в 15 км от места пропажи.

Мураховский, по данным целого ряда источников, отдыхал в компании бизнесмена Андрей Козачука и заместителем главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 по общим вопросам Натальей Блошкиной. Ранее Мураховский работал главврачом этой больницы, он стал известен в августе 2020 г.: туда привезли политика Алексея Навального после отравления. Тогда руководитель больницы говорил, что оппозиционер находится в критическом состоянии из-за резкого снижения уровня сахара в крови и что это могло быть вызвано нарушением обмена веществ. Мураховский был против транспортировки Навального в Берлин, как этого добивались родственники политика.

Сутки после исчезновения министра знакомые пытались найти его самостоятельно, но 8 мая сообщили об этом в полицию, в поисках участвовали около 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители. 9 мая поисковики обнаружили квадроцикл министра, но его самого не нашли.

Мураховский двигался замыкающим в группе, наехал на березу и застрял, а затем отошел, сбился с пути и не смог найти обратную дорогу, а телефона у него не было, так как сотовая связь в тех местах не ловит. По сообщению телеграм-канала Baza он переночевал в неком вагончике, на следующий день видел над собой вертолет, но спасатели его не заметили. Министр прошагал 45 км и провел ночь под деревом, к тому же в том районе было много медвежьих следов, но из-за лесных пожаров Мураховский часто шел по горелой земле, и медведи его не учуяли.

Жена Мураховского, которая поговорила с ним по телефону, сказала «Дождю», что тот «не понимает масштабов поиска» в связи с его исчезновением.

После отравления Навального руководящий состав БСМП-1 серьезно обновился. Заместитель главврача Анатолий Калиниченко уволился в октябре 2020 г. Заместитель Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин умер в феврале 2021 года от сердечного приступа, ему было 55 лет. Завотделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев умер в марте 2021 г. после перенесенного инсульта, ему было 63 года. Сам Мураховский с поста главврача ушел на повышение, заняв в ноябре 2020 г. пост главы областного миздрава. Его предшественница Ирина Солдатова находится в международном розыске по обвинению в многомиллионных махинациях при закупках медоборудования.