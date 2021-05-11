Хотите продлить жизнь и добиться большего? Активно дружите

Не так просто поддерживать дружеские отношения с людьми из вашего детства или юности. Но это необходимо, в том числе для вашего здоровья. Пять шагов к дружбе на века.

Журналист и писатель Эрик Баркер считает, что пандемия отличное время для укрепления дружеских связей. Он напоминает, что друзья необходимы нам, ведь они одна из составляющих счастливой жизни.

Даже после сердечного приступа или инсульта у людей с большим количеством друзей на 50% больше шансов на выживание. Верховный чародей социальных наук, оксфордский профессор Робин Данбар объяснил результаты следующим образом:

Без сомнения, это принесет мне неприятности с точки зрения медицины, но не будет большим преувеличением сказать, что вы можете есть сколько угодно, пить сколько влезет, бездельничать, не заниматься физкультурой, и дышать самым грязным воздухом — и почти не заметить разницы. Но отсутствие друзей или отстраненность от общественной деятельности значительно повлияет на продолжительность вашей жизни.

Число Данбара

Исследования показывают, что в среднем человек отправляет рождественские открытки 154 людям. По данным опроса, проведенного The Knot, на свадьбу в среднем приезжают 144 человека. Обычное племя охотников-собирателей? 148,4 человек. Типичный размер средневековых английских деревень? 150. Среднее количество друзей в Facebook и контактов в электронной почте? От 150 до 250…

Видите закономерность? Робин обнаружил, что, по данным множества исследований, «типичный размер естественных человеческих сообществ и личных социальных сетей составляет около 150 человек». Но почему 150? Потому что это размер семьи. Если посмотреть на традиционные общества без современных противозачаточных средств, живущие в племени из трех поколений (дети, родители, бабушки и дедушки), то получите около 150 человек. Это число глубоко запрограммировано в нас.

Что же нужно для сохранения дружбы?

1) Поддерживайте связь

Ни один человек никогда не скажет: «Я хотел бы потерять побольше друзей». Несмотря на это в среднем люди теряют хорошего друга каждые два года.

Если не общаться с человеком близко в течение полугода, то он переходит из высшего круга (например, ближайших 5 друзей) в более низкий (например, в круг из 15 приятелей). Это не относится к семье. Дружба более хрупкая и требует большей заботы. Стоит быть рассудительными и последовательно поддерживать контакт. Регулярно обращайтесь к друзьям, которых хотите сохранить. Дайте им понять, что они имеют значение.

2) Благодарите

Симеон Флойд и Ник Энфилд просмотрели 1500 разговоров, в которых люди обращаются с какой-либо просьбой. Вы знаете, как часто люди говорили «спасибо»? В 5,5% случаев. Звучит странно, да? Это потому, что все изученные разговоры происходили между друзьями и членами семьи. Мы больше проявляем благодарность незнакомцам, чем близким людям.

Небольшая благодарность может иметь большое значение для поддержания отношений. А уж если напортачили, извинитесь.

3) Качество важнее количества

У вас есть друзья, отношения с которыми вы можете запросто продолжить с того места, на котором остановились, даже если не виделись долгое время? Да, это потрясающие дружеские отношения. Какая алхимия стоит за ними и как нам создать больше таких отношений?

Решающий элемент — это обмен эмоциональными переживаниями и событиями друг с другом. Разговоры о том, что каждый пережил в трудные времена. Когда люди делятся взлетами и падениями, это оставляет след, который не так подвержен эрозии со временем.

Так что проявляйте уязвимость. Будьте открытыми. Просите совета. Расскажите про свои эмоциональные переживания. Качественные отношения строятся на качественном взаимодействии. Именно так формируется дружба, к которой вы запросто вернетесь, сколько бы времени ни прошло.

4) Веселые вечеринки

Что объединяет самые удачные посиделки? Есть четыре общих фактора, предсказывающих, насколько будут довольны участники: их количество (чем больше, тем лучше), смех, воспоминания о прошлом и потребление алкоголя.

Нет, я не рекомендую терзать свою печень слишком большим количеством выпивки, но хороший совет могу дать. Чем больше, тем веселее. Испытайте ностальгию. И оставьте место для веселого друга. Откажитесь от светской болтовни. Как и в случае с волшебной дружбой, которая переживает расстояние и время, вы должны открыться и стать осознанными.

5) Сделайте своего лучшего друга еще лучше

Когда Николас Христакис и Джеймс Фаулер проанализировали данные исследования Framingham Heart, они поняли, что на поведение людей сильно (и часто неосознанно) влияет близкое окружение.

Когда один из друзей становится лучше, то это идет на пользу обоим. Такой добродетельный цикл. Так что помогите другу стать лучшим альпинистом на горе жизни. И работайте над своими навыками восхождения тоже. Доберитесь до вершины вместе.