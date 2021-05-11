Екатерина Шульман: «Наше авторитарное государство на деле тонко подстраивается под людей»

«Задержания по записям видеокамер — случай единичный, а ужаса навели на всех. Видимое насилие мобилизует, такого вида насилие — замораживает. Это, конечно, идеал информационной автократии».

Политолог Екатерина Шульман дала интервью каналу RTVI, в котором прокомментировала последние российские новости. DK.RU выбрал главное из разговора.

О майских выходных

— Я не буду изображать из себя эпидемиолога, говорить о второй волне, третьей волне, второй волне, переходящей в третью. Но общий уровень смертности у нас в стране остается бодрым, язык не поворачивается назвать его хорошим. Поэтому идея разорвать цепочку передачи вируса могла прийти в голову федеральной власти. Почему при этом не вводятся карантинные ограничения? Потому что, я думаю, зная, как внимательно наши автократические власти относятся к результатам опросов, они понимают, что люди не будут их соблюдать. А если людей будут принуждать к исполнению, это будет раздражать.

Вот эта постоянная подстройка возможного уровня давления к возможному уровню реакции —одна из характернейших черт нашего политического режима. Он любит проецировать вовне имиджа танка, который не маневрирует и не имеет заднего хода, но на самом деле это не так. Происходит подстройка, достаточно тонкая. Поэтому возникают постоянно какие-то гибридные решения.

Возможно, наше руководство и так имеет какое-то туманное понимание того, как все работают. Думали, что все и так как-то договорятся, уедут на дачу. В воображении нашего руководства у каждого есть дача и способ до нее добраться.

Про прививки

— Прививочная дисциплина у нас достаточно высокая, это осталось с советских времен. У нас культуры отказов от прививок нет, но это касается привычного календаря прививок. Эта вакцина воспринимается как что-то новое и непонятное, неизвестно, каковы ее последствия, думают люди.

Судя по результатам опросов, у нас, конечно, чудовищный процент людей, которые полагают, что это искусственный вирус. И любой человек имеет право на собственное мнение, но надо понимать, что это звучит как демотиватор. Если вирус — это биооружие, какая может быть от него вакцина, может и она биооружие, результат неизвестной борьбы рептилоидов с Рокфеллерами.

Есть версия, что региональные власти не слишком громко ведут прививочную кампанию, чтобы не создать очереди. Мол, доз не слишком много, и если все ломанутся, на всех не хватит. Не знаю, насколько это правда. Может быть, нет такого побудительного мотива, как в Европе с ее свирепыми карантинами, когда есть ясная зависимость: вакцинируемся — выпустят из дома, не вакцинируемся — будем еще год сидеть.

Это все ставит следующие моральные проблемы: паспорта вакцинации, разделение граждан на белых и черных. Такая сегрегация малопонятная и вся эта мрачная биополитика, которую цивилизованные общества не очень хотят видеть у себя.

У нас все более-менее свободно, иностранцы, приезжая дышат полной грудью: кафе открыты, в кино можно пойти. Жизнь более-менее свободна, поэтому зачем рисковать своим здоровьем и вкалывать себе что-то неизвестное. Когда начнут открываться границы и паспорт вакцинации будет условием для въезда, это, возможно, станет стимулом для небольшого процента наших сограждан, которые за границу ездят.

О митингах в поддержку Навального и задержаниях

Екатерина Шульман прокомментировала задержания участников акций у них дома, происходящих уже после мероприятия: людей вычислили при помощи городских камер видеонаблюдения:

— На людей это наводит ужас, это такое распределенное насилие, которое не концентрируется в определенное время, в определенном месте, а может настигнуть где угодно. Когда к человеку приходят домой, разрушают его пространство безопасности.

Это тоже пример того, что мы в первой части нашего разговора назвали тонкой надстройкой авторитарного государства. Подстройкой его под общественные ожидания и общественные оценки. Прямое полицейское насилие непопулярно. Но это будет отличная глава в книге «Как всех напугать небольшими средствами»: несколько десятков случаев, когда к кому-то пришли домой, при этом не все они имели процессуальные последствия, арестованных мы знаем буквально нескольких, но это все очень заметные люди.

Случай единичный, а ужаса навели на все информационное пространство. Видимое насилие мобилизует, такого вида насилие — замораживает. Это, конечно, идеал информационной автократии.

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