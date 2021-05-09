Банковская конкуренция может помочь россиянам сберечь накопления

То, что банки начали массово увеличивать ставки по вкладам, может сыграть гражданам на руку, но только во второй половине года. Соревнование за деньги людей набирает обороты. Мнение.

Старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова считает, что во второй половине 2021 года реальные ставки по депозитам могут быть выше инфляции, поспособствует этому в первую очередь рост конкуренции среди банков.

Напомним, 7 мая стало известно, что треть банков России из топ-30 уже повысили ставки по вкладам, еще несколько планируют сделать это после праздников. Однако тогда VTimes писал, что этот шаг вряд ли спасет накопления россиян от обесценивания.

Банки осознают необходимость нарастить базу фондирования на долгосрочную перспективу, чтобы продолжать наращивать кредит, и наиважнейший ресурс с этой точки зрения — вклады населения, — считает Ольга Ульянова.

Она также пояснила в интервью «Российской газете», что в 2020 году многие россияне начали инвестировать на фондовом рынке и вкладывать деньги в недвижимость, разочаровавшись в депозитах как способе накопления и сбережения денег. В связи с этим депозитные продукты банков теперь испытывают серьезную конкуренцию.

С осени прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам поднялась с 4,3% в первой декаде октября 2020 года до 4,7% во второй декаде апреля текущего года, — пояснила Ульянова.

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