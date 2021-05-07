Бывший владелец недостроя у цирка начнет новый проект — с новой компанией

Сергей Флеганов, который занимался строительством гостиницы «Дели» в центре Екатеринбурга, но так и не довел работы до завершения, зарегистрировал новую строительную компанию.

Новая фирма называется ООО «Уральские просторы», сообщает «Ъ-Урал». По данным сервиса Kartoteka.ru, юрлицо зарегистрировано 28 апреля 2020 г. Директором и единоличным собственником компании числится Сергей Флеганов. Компания будет осуществлять деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

Как сообщили в компании, «Уральские просторы» созданы для нового проекта.

Пока ведутся переговоры, мы не хотели бы рассказывать о нем преждевременно, — сказал представитель Сергей Флеганова.

Ранее DK.RU рассказывал о судьбе недостроенной гостиницы. Здание площадью 26,4 тыс. кв. м начала строить еще в 1995 г. российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели», однако через два года она прекратила работы. К тому моменту был возведен только кирпичный остов. Позднее его выкупил бизнесмен Сергей Флеганов. В 2013 г. он заявлял, что готов финансировать достройку объекта, но с профилем здания долго не могли определиться. Мэрия настаивала на строительстве большого отеля, который должен был помочь решить все вопросы с размещением гостей во время Чемпионата мира по футболу в 2018 г. Однако инвестор хотел построить торгово-деловой центр, который планировалось сдать к августу 2017 г. Стройка ненадолго возобновилась, но затем снова остановилась.

Когда вблизи недостроя решено было построить ледовую арену, власти заговорили о сносе объекта незавершенного строительства, но Сергей Флеганов был не согласен с этим решением. Тогда мэрия напомнила, что в 2020 г. у предпринимателя заканчивается срок аренды земельного участка, и, поскольку он не завершил строительство гостиницы, городские власти имеют право изъять недострой.

В итоге стороны подписали мировое соглашение. Совместное предприятие правительства Свердловской области и УГМК — АО «Ледовая арена» — заплатило ТД «Мегаполис» (юридический собственник недостроя, принадлежит Сергею Флеганову — прим. ред.) 240 млн руб. и стала новым собственником здания.