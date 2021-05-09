Парад Победы: колонны военных, танки, гаубицы и 14 единиц авиатехники

Парад на площади 1905 года в Екатеринбурге начинается в 10 утра. В отличие от прошлого года, парад пройдет в стандартном формате, но его можно посмотреть и онлайн. DK.RU рассказывает, где.

Парад 9 мая начнется в 10.00. По традиции первыми на проспект Ленина выйдут парадные расчеты: больше 2 тыс. военнослужащих и курсантов, солдат и офицеров разных родов войск пройдут синхронным маршем по главной улице города. После этого по проспекту проедет военная техника, разделенная на «коробки». Первой пройдет историческая техника — советские бронетранспортеры, грузовики и бронеавтомобили — возглавит эту «коробку» настоящий участник Великой Отечественной войны танк Т-34.

Продолжит парад современная техника, включая российский бронеавтомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», затем проследуют танки разных модификаций, гаубицы, ракетные комплексы и другие боевые машины.

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, одна из «премьер» этого года — два зенитно-ракетных комплекса «Бук-М3», их специально привезли из Западной Сибири.

Парад Победы пройдет 9 мая не только на земле, но и в небе. Воздушная часть начнется примерно в 10.50. Над Екатеринбургом пролетит 14 единиц авиационной техники. Среди них крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, а также ударные Ми-24П, транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, пассажирский самолет Ту-134, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и истребители-бомбардировщики Су-34.

Видеотрансляцию мероприятия будут вести несколько площадок, в том числе городской портал Е1.

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, заверили в администрации города:

Несмотря на сохраняющуюся тенденцию по снижению заболеваемости COVID-19 — число вновь выявленных случаев на Среднем Урале опустилось почти до сотни в сутки — и вакцинацию, для региона по-прежнему актуальны меры профилактики заболевания. Для обеспечения эпидбезопасности военнослужащие Центрального военного округа, не имеющие антител и медотвода, прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Также диспансеризацию и ПЦР-диагностику провели для ветеранов Великой Отечественной, которые станут гостями мероприятия.

С 6:00 в областном центре перекроют движение транспорта по улице 8 Марта на участке от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев. До окончания праздничных мероприятий будет ограничено движение по проспекту Ленина от улицы Мамина-Сибиряка до улицы Московской, по улице 8 Марта от улицы Малышева до проспекта Ленина, а также по улице Ельцина от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев. Под перекрытие, в том числе для пешеходов, попадут участки улиц Вайнера, Жукова, Толмачева, Сакко и Ванцетти, Володарского, Урицкого и Антона Валека.

Как писал DK.RU, в 2020 г. Парад Победы в Екатеринбурге состоялся в усеченном формате: власти попросили жителей не выходить на улицы и смотреть за прохождением колонн по видеотрансляции. Однако на улицах все равно было многолюдно.

Что касается видеотрансляции Парада Победы в Москве, то ее можно наблюдать в прямом эфире телекомпании Россия-1.