«Все ради экологии». Екатеринбургский ресторатор предлагает отказаться от салфеток

Клиентам «Сушкоф и Дель Песто» станет доступна опция «Экопотребление», которая позволит при доставке отказаться от одноразовых приборов, салфеток и бесплатного пластикового пакета в пользу крафтового.

Пока опция доступна только в приложении и только на доставку по Екатеринбургу. Позже подключатся и другие города, где есть рестораны сети.

В компании отмечают, что новая экоинициатива — не единственная: шаги в этом направлении делались и раньше.

Уже в двух наших ресторанах есть боксы для сбора пластиковых крышек, которые отправляются на переработку к ребятам из благотворительного проекта полезные- крышки.рф, — рассказала Лена Лучанская, директор по маркетингу сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто».

Кроме того, скоро компания запустит в одном из своих заведений на улице Хохрякова летнюю веранду из полимерного профиля.

Это продукт вторичной переработки пластикового сырья, современный и экологичный аналог традиционных стройматериалов. Пока это пилотный проект, мы планируем масштабировать его по всей сети, — добавила Лена Лучанская.

Отметим, сейчас сеть «Сушкоф и Дель Песто», в которую входят рестораны японской кухни, пиццерия и собственная служба доставки, насчитывает 26 заведений и работает в Екатеринбурге, Челябинске, Верхней Пышме, Березовском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Сургуте, Каменске-Уральском, Тюмени.

Как рассказывал DK.RU основатель сети Иван Зайченко, до конца 2021 г. он планирует открыть первый ресторан по франшизе в Московской области. До 2022 г. сеть намерена привлечь минимум пять новых партнеров для запуска пяти ресторанов в городах Подмосковья, а к 2023 г. — выйти на рынок Москвы.