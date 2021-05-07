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«Все ради экологии». Екатеринбургский ресторатор предлагает отказаться от салфеток

«Все ради экологии». Екатеринбургский ресторатор предлагает отказаться от салфеток
Иллюстрация: пресс-служба компании

Клиентам «Сушкоф и Дель Песто» станет доступна опция «Экопотребление», которая позволит при доставке отказаться от одноразовых приборов, салфеток и бесплатного пластикового пакета в пользу крафтового.

#РЕСТОРАНЫ#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Пока опция доступна только в приложении и только на доставку по Екатеринбургу. Позже подключатся и другие города, где есть рестораны сети.

В компании отмечают, что новая экоинициатива — не единственная: шаги в этом направлении делались и раньше.

Уже в двух наших ресторанах есть боксы для сбора пластиковых крышек, которые отправляются на переработку к ребятам из благотворительного проекта полезные- крышки.рф, — рассказала Лена Лучанская, директор по маркетингу сети ресторанов «Сушкоф и Дель Песто».

Кроме того, скоро компания запустит в одном из своих заведений на улице Хохрякова летнюю веранду из полимерного профиля.

Это продукт вторичной переработки пластикового сырья, современный и экологичный аналог традиционных стройматериалов. Пока это пилотный проект, мы планируем масштабировать его по всей сети, — добавила Лена Лучанская.

Отметим, сейчас сеть «Сушкоф и Дель Песто», в которую входят рестораны японской кухни, пиццерия и собственная служба доставки, насчитывает 26 заведений и работает в Екатеринбурге, Челябинске, Верхней Пышме, Березовском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Сургуте, Каменске-Уральском, Тюмени. 

Как рассказывал DK.RU основатель сети Иван Зайченко, до конца 2021 г. он планирует  открыть первый ресторан по франшизе в Московской области. До 2022 г. сеть намерена привлечь минимум пять новых партнеров для запуска пяти ресторанов в городах Подмосковья, а к 2023 г. — выйти на рынок Москвы.

Наша компания показывает стабильный ежегодный рост и готова к расширению географии. С 2018 г. общая выручка розничной франчайзинговой сети «Сушкоф и Дель Песто» выросла на 52% и за 2020 г. составила 1,5 млрд руб. В период пандемии с марта по декабрь 2020 г. мы увеличили выручку в среднем на 55% по сравнению с тем же периодом годом ранее, — поделился с DK.RU  Иван Зайченко и добавил, что один из главных приоритетов развития компании в ближайшие десять лет — масштабирование сети в Центральном и Северо-Западном федеральном округе.

Автор: Инна Вейн
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