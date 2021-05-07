В июле на Средний Урал прибудут французские стартапы, чтобы обсудить экологию

В Екатеринбурге пройдет деловой форум с участием уральских предприятий и французских стартапов. Во время ИННОПРОМа бизнесмены двух стран обсудят вопросы экологии и «зелёной» экономики.

Деловой форум пройдет в рамках российско-французской платформы «Трианонский диалог», основанной президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. О проведении мероприятия и его формате договорились министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов с французскими организаторами форума, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Министр подтвердил интерес региона к обмену «зелеными» технологиями, расширению сотрудничества с Французской Республикой, а также предложил рассмотреть для проведения форума площадку Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Свердловские компании уже подтвердили свою заинтересованность в участии. Готовы поддержать проект в любом формате. Уверен, что проведение такого значимого мероприятия в год межрегионального сотрудничества России и Франции позволит вывести наши взаимовыгодные связи на новый уровень, — отметил Василий Козлов.

Организатор диалога «Трианон Стартап» в Екатеринбурге г-жа Оръяль Шателяр сообщила, что сейчас французская сторона определяется с компаниями, которые в июле приедут на Урал — всего их будет 15.

Екатеринбург — один из самых развитых городов России, и я надеюсь на продолжение этого диалога. Мы бы хотели провести следующий региональный форум в Тулузе и пригласить туда уральские стартапы со своими технологиями, — заявила г-жа Оръяль Шателяр.

Форумы для содействия сотрудничеству между стартапами и крупными компаниями двух стран в рамках «Трианон Стартап» уже проходили в 2019 г. в Версальском дворце и в 2020 г. в Пушкинском музее.

Планируется, что ИННОПРОМ-2021 пройдет в традиционном офлайн-формате. Официальным партнером международной выставки в этом году будет Италия. Также к участию будут привлечены международные экспоненты.

На данный момент МИД России прорабатывает вопрос специального режима для международных участников выставки. Оператор выставки сейчас совместно с министерством промышленности и торговли и министерством иностранных дел прорабатывают специальный режим для участников выставки «Иннопром». Возможность для зарубежных компаний участвовать в выставке будет, этот вопрос проработан на федеральном уровне, — приводил DK.RU слова директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александра Породнова.

Как сообщал DK.RU, в 2020 г. международная промышленная выставка должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 г. в Екатеринбурге. Но ее проведение в офлайн-формате было отменено по решению Минпромторга РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире. Вместо этого серия сессий прошла в онлайн-режиме на площадке Innoprom Online.

Добавим, что экономический эффект от выставки для региона власти оценивали в 1,5–2 млрд руб. В дни проведения международного мероприятия выручка отелей росла на 70%.