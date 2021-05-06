«Люди с незамутненным сознанием ходят мимо Матисса и говорят: «У меня сынок лучше рисует!»

«Покажем человеку замечательное произведение живописи или элегантное доказательство теоремы. Оценят это единицы, другие просто не смогут расшифровать код». Татьяна Черниговская — о мозге и знаниях.

Татьяна Черниговская, известная ученая-нейролингвист, пишет:

Про разницу между мужчиной и женщиной

— Меня часто спрашивают, отличается ли мозг женщин или мужчин?

Да, отличается: в каких-то вещах один эффективнее, в каких-то другой. Но тут встает вопрос: что такое мозг мужчины и мозг женщины? Это некое несуществующее «среднее».

Средний мужчина — это какой? Средняя женщина — это кто? К сожалению, наука не живет без статистики, ей деваться некуда. Но статистика означает, что нужно в одну кастрюлю поместить картошку, свеклу и капусту, ложкой размешать, разделить и получить среднее по борщу. Это же идиотизм!

Даже когда мы изучаем какие-то тонкие вещи в мозге, который решает арифметические задачи, я должна исследовать несколько человек и после этого вывести какую-то среднюю величину. Хотелось бы узнать, кто эти несколько человек: два алкоголика, два академика, две домохозяйки, две балерины, трое умных, один дурак, парочка таких, как я — умных, но не умеющих считать? Если это все сложить и разделить, что это будут за сведения? Эта информация никому не нужна и сразу отправится на помойку.

Поэтому мировая наука сейчас все чаще переходит к так называемым case studies, то есть изучает конкретную ситуацию, один пример, одного человека.

Про восприятие искусства

— Покажем человеку замечательное произведение живописи или элегантное доказательство какой-нибудь теоремы. Если его мозг подготовлен, если у него есть знания по математике, то человек оценит великолепие этого доказательства. А если у него таких знаний нет, то это пустое дело.

То же и с картинами. Люди с незамутненным сознанием ходят в Эрмитаже мимо Матисса и говорят: «У меня сынок четырех лет лучше рисует!». И они ведь правду говорят. Они не могут расшифровать код картины. Как мы не можем поговорить, например, с рыбой — ну нет у нас общего кода, как вы собираетесь беседовать? Мы не можем понять музыку, если не обладаем знаниями в этой области.

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