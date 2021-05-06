УК Екатеринбурга, угрожавшую жильцам, признали банкротом

Скандально известная управляющая компания, сотрудники которой в прямом эфире обсуждали, как будут бить окна в машинах жильцов, должна и за свет, и за воду. Чем она будет возвращать долги — вопрос.

В Екатеринбурге признали банкротом скандальную управляющую компанию. С сотрудниками «СД-Эксплуатация» жители домов по улице Евгения Савкова боролись полтора года, доходило до угроз.

Суд признал УК банкротом, в отношении общества решено ввести процедуру наблюдения на шесть месяцев. В документе сказано, что с соответствующим требованием выступило акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», которое поставляло в дома электроэнергию.

Один из жильцов дома по ул. Савкова заявил Е1, что решение суда скорее несет репутационные потери для компании и ее представителя Романа Дубова.

Сейчас идет процедура банкротства, следующее заседание в августе. Они не рассчитывались ни с «Водоканалом», ни с «Энергосбытом», у них куча долгов. Учитывая, что у «СД-Эксплуатация» уже нет ни одного дома, я не знаю, как они будут рассчитываться. Но, думаю, им без разницы. Юридически Роман Сергеевич Дубов не имеет отношения к этой управляющей компании. Так что для него это чисто имиджевые потери, — считает Виктор Лобов.

Роман Дубов ситуацию не комментирует, но известно, что 5 мая он проиграл иск к Виктору Лобову и E1.RU о защите чести и достоинства.

Управляющая компания прославилась на весь Екатеринбург после того, как ее сотрудники прямо на камеры в прямом эфире обсуждали, как будут разбивать машины недовольным жильцам. Собственники квартир долго пытались сменить УК, но у них ничего не выходило. Дошло до того, что нескольким людям разбили стекла автомобилей, особенно активных не пускали в квартиры.

Напомним, недавно в Екатеринбурге разрешился конфликт H&M и ТРЦ «Гринвич». В сентябре 2020 г. шведский бренд закрыл бутик в ТРЦ из-за отключения электричества на арендуемых им площадях. Ритейлер планировал взыскать с торгового центра убыток в сумме 33,2 млн руб. через суд.

В марте Ельцин Центр проиграл своему подрядчику в суде и подал встречный иск. Поводом для обращения в суд стало необоснованное обогащение УК на сумму 4,6 млн руб. при выполнении работ в здании центра.