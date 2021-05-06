Вторичное жилье Екатеринбурга вновь установило рекорд. Цены растут уже не первый месяц

Цена квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга прибавила к январским цифрам 4,7%. Месяц за месяцем цены на квартиры бьют рекорды, и останавливаться, судя по всему, не намерены.

С начала года вторичное жилье в Екатеринбурге подорожало на 4,7%. На 26 апреля 2021 года квадратный метр на рынке вторичного жилья в среднем стоил 82 810 руб., говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,2%, за месяц — на 1%, с начала года стоимость подросла на 4,7%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года), — говорится в исследовании.

Эксперты Уральской палаты недвижимости констатируют, что стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге продолжает непрерывно обновлять исторические максимумы.

Напомним, месяц назад DK Екатеринбург писал о том, какими темпами дорожает жилье на вторичном рынке города. По данным Уральской палаты недвижимости, в марте средняя цена предложения одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляла 82 026 руб.

Тогда эксперты высказывали мнение, что квартиры в стране будут дорожать и дальше. Причин тому несколько, в том числе остро стоящий для многих семей жилищный вопрос и отсутствие альтернативных способов вложения капитала.

В феврале рынок недвижимости Екатеринбурга характеризовался как замерший в ожидании: интересных объектов почти не оставалось, цены не падали.