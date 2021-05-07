Как одеться, чтобы переговоры были успешными, а сотрудники и коллеги смотрели в глаза

«Дилемма: деловой дресс-код стал более вольным и современным, но где та грань, за которой рискуешь выглядеть неуместно?». Гид по красоте и стилю от Тины Яр.

«Место женщины — на кухне», — заявил Бургер Кинг в твиттере в рамках своей новой рекламной кампании. Маркетологи хотели поддержать тех, кто работает в сфере, где доминируют мужчины, но выбрали сомнительный слоган — и всё пошло под откос. Наши друзья из модного портала «ЯПокупаю» уверены: современная женщина — стильная, деловая и активная — явно достойна чего-то получше, чем фартук с тапочками. Специально для DK.RU коллеги подготовили этот материал.

Тина Яр, стилист и специалист по human design:

— Если верить Карнеги, существуют три вещи, которые оказывают на людей самое большое влияние: смелые идеи, позитивное выражение лица и правильная одежда. Чтобы произвести нужное впечатление и получить позитивные результаты в переговорах, важно развивать себя с точки зрения своего стиля и имиджа.

Правила, казавшиеся ранее незыблемыми, претерпели серьезные изменения. И немудрено. Во-первых, возраст руководителей заметно снизился, во-вторых, безумный ритм современной жизни просто не оставляет времени на переодевание, скажем, к деловому ужину. Как результат — растет популярность стиля casual и «пятничного стандарта».

Если говорить о глобальных переменах в обществе, современный человек стремится к гармонии внешнего и внутреннего. Мы наконец-то пришли к пониманию, что не вещи делают из нас личность, а наоборот: наши уникальные особенности диктуют, что надеть и как выглядеть. Хороший пример — уход power perl — главного ювелирного тренда 00-х. Если раньше бизнес-леди все как один носили жемчужное ожерелье как у Мишель Обамы, приговаривая «жемчуг всегда прав», то сегодня мы видим все больше разнообразия. Например, массивные украшения по типу цепей или цветов как у Хиллари Клинтон.

И вот дилемма: деловой дресс-код стал более вольным и современным, но где та грань, за которую нельзя переступать, чтобы не выглядеть неуместно и не подорвать свой авторитет в глазах деловых партнеров, высшего руководства и подчиненных? Я дам несколько важных рекомендаций, которые помогут вам сформировать или улучшить свой деловой гардероб.

Цвета

Как и раньше, комплект, предназначенный для деловых встреч, должен иметь спокойные оттенки — здесь мало что поменялось. Именно сдержанность демонстрирует ваш серьезный настрой в бизнесе. Выбирайте темно-синий и серый цвета, оттенки коричневого цвета, также могут быть вкрапления винных и приглушенных зеленых оттенков.

Индивидуальность образу можно придать с помощью:

монохромного цветового решения, оно точно добавит солидности вашему образу, например, костюм как у Амаль Клуни ;

яркого пальто или тренча. Очень классный вариант недавно для себя выбирала Ксения Собчак ;

; контрастной блузы. У Мелании Трамп мы видели крутое сочетание белого костюма с яркой блузой в горох;

мы видели белого костюма с яркой блузой в горох; сочетания черного и белого, оно в новом сезоне как никогда актуально, например, вот такой вариант от Меган Маркл .

Крой

На деловую встречу женщинам не стоит надевать ансамбли с воланами и оборками. Крой должен подчеркивать собранность и деловой настрой. Одежда должна показать индивидуальность, но при этом не отвлекать собеседника от цели разговора. Компенсировать строгость кроя можно с помощью яркого аксессуара, например, широкого ремня. Интересный вариант продемонстрировала в своем Инстаграм Эвелина Хромченко, он позволяет подчеркнуть преимущества ее фигуры. Ремень, кстати, может также уравновесить платье или пиджак с воланами, если все-таки очень хочется надеть такое на деловую встречу с руководством или коллегами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko)

Тянет на что-то поинтереснее? Вполне уместным будет вот такой вариант платья как у той же Меган

Деловой костюм

Неоспоримый must-have в каждом гардеробе деловых леди — женский брючный костюм-тройка классического прямого фасона и в цветах, о которых я говорила выше. Эталонный женский костюм можно увидеть на Елене Летучей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)

Что же поможет вам подчеркнуть индивидуальность, и при этом не потерять убедительность? Возможен рисунок, но едва заметный, лаконичная брошь на пиджаке или неброский платок на шее. И будьте внимательны: яркие цвета костюма лучше использовать вне деловых встреч.

Женщины могут надеть брюки классического фасона: такая деталь гардероба считается вполне уместной. Но не стоит использовать обтягивающую модель. Костюм для деловых встреч должен быть из качественных материалов – лен, полушерсть, твид. Жакет комплектуется юбкой или брюками.

Также стоит присмотреться к комбинезонам из костюмной ткани. Если вы хотите быть оригинальными в выборе костюма, обратите внимание не только на брюки, но и на бермуды, только помните, что они должны быть по длине ниже колена. Такой выбор добавит разнообразие в ваши деловые аутфиты, а также поможет выстроить эффективные отношения с коллегами и сотрудниками.

Жакет в глубоких оттенках в сочетании с бежевыми брюками покажет вас как солидную и целеустремленную леди — хорошо для руководителей, маркетологов и продавцов.

Не обойтись без стильной рубашки, она может быть выполнена в не только белом цвете, но и, например, в сером и синем варианте. Всегда актуальную классику можно увидеть в образах Ксении Собчак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

При этом также есть вариации деловых блузок, которые за счет нетривиального решения кроя добавляют оригинальности образу. Например, вполне уместен вот такой вариант как у Алены Водонаевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Платье

Платья подчиняются тем же правилам, что и костюмы и не должны быть:

открытыми;

короткими и чересчур яркими;

с излишними деталями и оборками.

Для базового делового гардероба я рекомендую выбрать несколько деловых платьев в уже описанных мною цветах или со спокойным принтом, например, вертикальной полоской или клеткой. Идеальными будут офисные наряды в длине чуть ниже колена, силуэта трапеция, прямого или слегка приталенного кроя, что подчеркивает фигуру. Такие платья идеально подойдут на каждый день, вы сохраните деловой настрой и при этом будете выглядеть женственно.

Чтобы выделиться и проявить индивидуальность, допустимо использовать:

— яркий оттенок, если случай того заслуживает и вам важно всеми силами привлечь к себе внимание. Но в этом случае необычное цветовое решение должно быть единственным акцентом в образе. Например, платье в цвете фуксия как у Матильды Шнуровой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova)

— современный крой, например, с острыми подплечниками как у герцогини Кембриджской или с плиссе как у Тины Канделаки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Обувь для деловых встреч

Не стоит носить спортивную обувь или вещи легкомысленных расцветок. Хорошо, если обувь будет качественная и стильная — она всегда придает солидности. Если представительница прекрасного пола высокая, каблук выбирается минимальный. Например, как у Джулии Робертс или Кейт Хадсон.

Обязательно выбирать закрытые туфли, и непременно на каблуке. Яркие туфли или туфли с необычным принтом, современной формы — прекрасное решение для тех, кто не готов экспериментировать с другими предметами гардероба. Лаконичный, минималистичный костюм с такой обувью будет смотреться весьма выигрышно. Например, как у Елены Крыгиной или в варианте с юбкой как у Тины Канделаки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Krygina (@elenakrygina)

Аксессуары

В качестве приятного дополнения к деловым лукам можно подобрать красивые шарфы и платочки с лаконичным принтом (для женщин). Это касается сумки и украшений, которые должны быть сдержанными и минималистичными. Сумка со строгим, но необычным цветовым решением, например, в лавандовом оттенке как у Юлии Ковальчук и дизайнерские вещи покажут ваш креатив. Однако не стоит перебарщивать: лучше надеть оригинальные, но неброские кольцо или часы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

В моду вернулись длинные серьги, их тоже можно сочетать в деловом образе. Особенно выигрышно они будут выглядеть с низким или высоким хвостом: шея будет смотреться изящнее. Часто длинные серьги носит Селена Гомес.

В деловой сфере все же стоит обратить внимание на бренды. В IT-компании оценят G-shock, а в среде топ-менеджеров и предпринимателей — рассмотрите премиальные бренды часов типа Breitling или TAG Heuer. Знающие люди считывают бренды и с первого взгляда оценят говорящего в положительном ключе.

Прическа и макияж

Прически можно выполнить на волосах любой длины, важно, чтобы не было излишка аксессуаров, броских заколок либо очень сложных конструкций. Современность позволяет больше вольности, поэтому можно даже просто выпрямить волосы и аккуратно их уложить, например, как это делает Ирина Шейк.

Макияж для девушки должен быть выполнен в естественных цветовых сочетаниях, подчеркивать красоту и ухоженность. Красная губная помада, подходящая вам по тону может произвести впечатление на мужчин даже при закрытом классическом аутфите. Яркий пример — Светлана Бондарчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

В любых сферах деловой стиль одежды имеет свои исключения, и в большей степени все зависит от отдельно взятой компании и свода корпоративных правил или дресс-кода.

Развивайте себя в своей деятельности, не забывая о проявлении своего профессионализма во внешнем виде. Успехов, стиля и красоты вам от Тины Яр!

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Материал подготовлен порталом «ЯПокупаю» — специально для DK.RU. Рекомендуем зайти на портал, здесь вы найдете: еще больше обзоров от стилистов, а также визажистов и дизайнеров, обзоры городских и мировых икон стиля, личный опыт замечательных людей и еще массу всего интересного.