Жить каждый день как первый или как последний? Делать выбор не так уж важно

Для того, чтобы ощущать полноту жизни и быть счастливым, не нужно бросаться в крайности и вести себя как ребенок или седой мудрый старик. Вот формула, которая, может быть, сработает.

Комедийная актриса Эллен Дедженерес в книге «Кроме шуток» задается вопросом о том, в чем же секрет настоящего счастья. Как стоит жить? Каждый день как первый или как последний? Дедженерес уверена, что эти два подхода связывает только подгузник. Вот какую формулу счастливой жизни пытается вывести она:

Секрет жизни. Кейл.

Нет, пожалуй, кейл — все же не единственный секрет жизни. Хотя не стану отрицать: это чемпион среди листовых овощей.

Фото: pixabay.com

Люди постоянно ищут секрет жизни. Если выстроить в порядке популярности все, что мы пытаемся отыскать, получится такой список: солнцезащитные очки, секрет жизни, источник вечной молодости, машина на парковке торгового центра, мобильный телефон, ключи, контактные линзы, любовь. Секрет жизни занимает нас всех, потому что мы считаем, что он приблизит нас к желаемому — исполнению единственной мечты, которая есть у всех нас, независимо от того, чем мы занимаемся, куда ездим и на ком женимся. Все мы стремимся к самому важному в жизни — богатству. То есть нет, простите, я, конечно, ошиблась: не к богатству, а к счастью. Вот что я имела в виду — мы все стремимся к счастью. Тот, кто стал счастливым, нашел секрет жизни.

Некоторые считают, что можно стать счастливым, если любой день проживать как последний, потому что это заставляет ценить каждый момент. Другие полагают, что любой день нужно проживать, как будто он самый первый, и тогда каждый момент становится началом нового пути. Это две взаимоисключающие идеи; так и запутаться недолго. Как же все-таки нужно: проживать каждый день как последний — или как первый? В любом случае, видимо, стоит надеть подгузник.

Допустим, вы проживаете каждый день как первый. Значит, вы постоянно открываете мир, как младенец. Младенцы ведь очень любопытны. Все вокруг вызывает у них восторг: зеркала, пищащие игрушки, их собственные руки. Их завораживают простейшие вещи.

Почему-то с возрастом мы утрачиваем детскую способность всему удивляться. Пресыщаемся. Не могу назвать точный момент, когда это происходит, но, кажется, где-то в промежутке между открытием, что зубной феи не существует, и пониманием, что «Настоящие домохозяйки» на самом деле не настоящие. И не домохозяйки.

Возможно, проблема также в том, что с возрастом притупляется чувствительность к внешним раздражителям. После YouTube, реалити-шоу и каналов с фильмами для взрослых мы, можно сказать, видели все. Ничто больше не поражает.

Я не призываю вас во всем равняться на младенцев. А вот способность всему удивляться порой хотелось бы вернуть: ведь, бывает, вокруг нас происходит невероятное, а мы даже не замечаем. Каждый день мы проходим мимо прекрасных цветов и деревьев и не смотрим на них. Мы проживаем дни в спешке и даже не здороваемся с большинством людей, что встречаются нам по пути. А сколько всего мы принимаем как должное?

Если бы мы каждый день ощущали как последний, то стали бы честнее друг с другом, ведь нам не пришлось бы беспокоиться, что подумают люди. Мы бы встречались с подругой за обедом и с ходу бы говорили: «Боже, какая ужасная у тебя шляпа!». А разговор с полицейским протекал бы примерно так: «Офицер, по-вашему, это превышение скорости? Вы бы видели, что я вытворяла минут двадцать назад! В жизни не ездила быстрее!». Наконец, расставаясь с кем-то, мы бы честно признавались: «Знаешь, дело не во мне. Дело в тебе!».

Когда терять нечего, начинаешь больше рисковать. По-моему, в жизни очень важно идти на риск. Я не призываю делать что-то совсем безумное — прыгать с самолета, например, или карабкаться на ледяную гору, из всего снаряжения взяв с собой лишь голые руки, кусок веревки и пилку для ногтей. Попробуйте съесть немытое яблоко.

Рискуя, мы узнаем, что иногда добиваемся успеха, а иногда терпим неудачу, но в любом случае получаем ценный опыт. Непосредственно в момент неудачи сложно осознать пользу от нее, но в глобальной перспективе польза есть.

На самом деле не так уж важно, проживаете ли вы каждый день как первый или как последний. Вы можете проживать каждый день как второй или третий, если захотите, чтобы не чувствовать себя совсем уж желторотым птенцом. А можете — как 912-й или 15 337-й. Между прочим, я прекрасно помню свой 15 337-й день. Мне было чуть больше сорока, все в жизни осточертело, и я решила устроить себе передышку. Я поехала на Ямайку и там размышляла о своем бытии, о том, чего мне на самом деле хочется, — и, в конце концов, поняла, как снова жить в свое удовольствие.

Во всех остальных случаях не смотрите назад и не слишком тревожьтесь о будущем. Будьте в настоящем. Есть несколько способов это сделать. Остановитесь и вдохните запах роз. Проснитесь и вдохните запах кофе. Почувствуйте аромат успеха. Похоже, секрет счастья в том, чтобы больше нюхать: дышите полной грудью и становитесь счастливее с каждым вдохом. Или с каждым нюхом.

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