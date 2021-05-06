За полгода турагентств стало меньше на 6%. Отрасль в регионе страдает, но не вымирает

В Свердловской области стало меньше турагентств, отелей и хостелов. Похожая тенденция наблюдается по всей стране, но эксперты говорят, что ждали куда худшего развития событий.

В Свердловской области за полгода число туристических агентств уменьшилось на 6%. В октябре 2020 года было зарегистрировано 1,96 тыс. турагентств, а к апрелю их стало всего 1,85 тыс. Число отелей и хостелов в регионе тоже снизилось, на 5%, с 734 до 697. В марте их число немного выросло, до 712 единиц, но уже в апреле число отелей и хостелов вновь снизилось.

Показатели по всей России аналогичные: турагентств стало меньше на 6%, их число уменьшилось с 48,2 тыс. в октябре 2020-го до 44,5 тыс. в апреле 2021-го года.

Руководитель проекта API Контур.Фокуса Елена Катаева рассказала ЕАН, что туристическая отрасль страны пострадала, но не так серьезно, как ожидали многие.

Сохранить динамику на уровне общероссийского тренда турбизнесу во многом помогли меры поддержки и быстрая переориентация на внутренние направления: Сочи, Байкал, Алтай, Карелия. Важный фактор — стимуляция туристов и кешбэк за туры по России до 20%, — пояснила Елена Катаева.

Больше всего турагентств закрылось в Еврейской автономной области (–23 %), Ненецком автономном округе (–19 %), Тамбовской области (–18 %), Чеченской Республике (–15 %) и Магаданской области (–15 %).

Количество отелей и хостелов существенно снизилось в Краснодарском крае (–18 %), Республике Дагестан (–17 %), Ханты-Мансийском автономном округе (–10 %), в Республике Коми (–9 %) и Пермском крае (–9 %).

Напомним, прошлым летом Свердловские компании, работающие в сфере туризма, обратились с открытым письмом к губернатору Евгению Куйвашеву. Они заявляли, что отрасль находится на грани вымирания.

В конце года DK Екатеринбург писал, что в Свердловской области строят круглогодичный туристический кластер, который объединит в себе горнолыжный курорт, природный парк и заповедник. Из крупных инвесторов проявили желание участвовать в проекте «РТ-Развитие бизнеса», «Ростелеком-Урал», банк «Открытие», ВЭБ, «Сбербанк», РФПИ.